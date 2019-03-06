2019-03-06T18:25:37+03:00
Городская среда
Антон ЧЕРЕПОК

Птицы в Самаре. Чем грозят пернатые жителям города и что случится, если птиц в городе не будет

О птицах, ошибках городского благоустройства и удивительной природе Самары рассказывает кандидат биологических наук, профессор кафедры биологии, экологии и методики обучения, председатель Самарского отделения общероссийской общественной организации «Союз охраны птиц России» Сергей ПавловО птицах, ошибках городского благоустройства и удивительной природе Самары рассказывает кандидат биологических наук, профессор кафедры биологии, экологии и методики обучения, председатель Самарского отделения общероссийской общественной организации «Союз охраны птиц России» Сергей ПавловФото: Антон ЧЕРЕПОК

Гость в студии Кандидат биологических наук, профессор кафедры биологии, экологии и методики обучения, председатель Самарского отделения общероссийской общественной организации «Союз охраны птиц России» Сергей Иванович Павлов

Птицы в Самаре. Чем грозят пернатые жителям города и что случится, если птиц в городе не будет

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