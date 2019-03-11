Как "Крылья Советов" победили киевское "Динамо" на бывшем городском кладбище

11 Март 10:00 2019-03-11T17:19:47+03:00

Самара по заявкам. Как "Крылья Советов" разбили киевское "Динамо" на бывшем кладбище. 00:00 00:00

История этого места начинается еще на рубеже 18 и 19 веков. Тогда городская застройка только подходила к улице Ленинской. За ней было решено разместить новое городское кладбище. При нем была построена деревянная церковь, которая позднее станет каменным Покровским собором.

Кладбище существовало здесь без малого полвека. В 1860-х годах Самара заметно увечилась в размерах и было решено организовать новое кладбище, за городской чертой. Оно называлось Всесвятским и занимало территорию от парка Щорса до линии железной дороги.

А здесь, на месте старого, Покровского кладбища разбили сад, который стал местом отдыха горожан. В 1920-х годах сад был частично вырублен, а позднее здесь разместился парк Дошкольников. В годы войны его закрыли, а на его месте расположился зенитный полк, который должен был защищать мирное небо над головами жителей Куйбышева, запасной столицы СССР.

А сам стадион "Динамо" строился с 1945 по 48-ой годы и был открыт 3 сентября. Возводили его немецкие военнопленные. Деревянные трибуны Динамо вмещали 20000 зрителей.

Куйбышевские «Крылья Советов» в дебютном матче на новом стадионе принимали киевское «Динамо» и победили со счетом 1:0. Надо отметить, что футболисты «Крыльев» не любили поле стадиона «Динамо». Они несколько раз писали коллективные письма в обком и горком партии с просьбой перенести все игры на «Локомотив», однако им отказали. Впрочем это уже совсем другая история.