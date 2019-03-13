В Самару должны вернуться рынки!
Гость в студии: автор научных и прикладных исследований городских рынков Алина ГеоргиевскаяФото: Антон ЧЕРЕПОК
Спорим о том, нужны ли такие объекты торговли Гость в студии: архитектор, урбанист, автор научных и прикладных исследований городских рынков Алина Георгиевская о неизбежности развития рыночной торговли в Самаре
"На Ленинградскую можно вернуть уличную торговлю". Автор исследований городских рынков Алина Георгиевская о неизбежности развития рыночной торговли в Самаре
00:00
00:00