2019-03-13T18:20:54+03:00
Городская среда
Антон ЧЕРЕПОК

В Самару должны вернуться рынки!

Гость в студии: автор научных и прикладных исследований городских рынков Алина ГеоргиевскаяГость в студии: автор научных и прикладных исследований городских рынков Алина ГеоргиевскаяФото: Антон ЧЕРЕПОК

Спорим о том, нужны ли такие объекты торговли Гость в студии: архитектор, урбанист, автор научных и прикладных исследований городских рынков Алина Георгиевская о неизбежности развития рыночной торговли в Самаре

"На Ленинградскую можно вернуть уличную торговлю". Автор исследований городских рынков Алина Георгиевская о неизбежности развития рыночной торговли в Самаре

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