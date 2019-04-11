2019-04-11T16:04:32+03:00
Самара по заявкам
Андрей Артемов

День космонавтики: Гагарин в Куйбышеве

Вспоминаем о пребывании Юрия Гагарина в КуйбышевеВспоминаем о пребывании Юрия Гагарина в Куйбышеве

Вместе с экскурсоводом Андреем Артемовым вспоминаем страницы из истории нашего города, связанные с освоением космоса

День космонавтики: Гагарин в Куйбышеве

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Здравствуйте, друзья! Я экскурсовод Андрей Артемов и сегодня, в преддверии Дня космонавтики мы вспомним некоторые межпланетные сюжеты из истории нашего города.

Юрий Гагарин -- первый человек в космосе! 12 апреля 1961 года он на корабле "Восток-1" совершил орбитальный облет нашей планеты. Что отрадно, Юрия Алексеевича многое связывало с Самарой.

Например, 16-17 марта, он отдыхал на 7-й просеке в военном санатории «Волга» в составе группы из шести пилотов-космонавтов. Тогда ещё было неизвестно, кто из них станет первым человеком в космосе.

После полета Гагарин приземлился на территории Саратовской области. На аэродроме города Энгельса он сделала доклад Никите Хрущеву и в тот же день отправился в Самару. Чтобы не привлекать излишнего внимания решено было приземляться не в Курумоче, а на аэродроме завода "Прогресс".

Поглядеть на первого космонавта собралось много народу — от рабочих "Прогресса" до представителей партийной номенклатуры. Однако пробыл здесь Юрий Гагарин всего несколько минут. Никого из посторонних к нему не подпустили, опасаясь покушения.

Уезжал с Безымянки Юрий Алексеевич по Черновскому шоссе, которое уже 15 апреля 1961 года было переименовано в его честь.

Путь Гагарина лежал на берег Волги, где на Первой просеке находилась Обкомовская дача. Отсюда он сделал доклад о своем полете Сергею Королеву, прошел несколько медицинских обследований, а потом отдыхал: играл в бильярд и катался на катере.

14 апреля Юрий Гагарин все с того же аэродрома завода Прогресс вылетел в Москву, на встречу с генсеком Хрущевым и навстречу мировой славе. Его новая парадная форма была сшита в нашем городе.

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