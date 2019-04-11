2019-04-11T16:36:54+03:00
Самара по заявкам
Андрей Артемов

День космонавтики: Космический Куйбышев

В Куйбышеве строили ракету, которая подняла в космос первого человека.В Куйбышеве строили ракету, которая подняла в космос первого человека.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказываем о том, как в нашем городе была создана знаменитая ракета "семерка"

День космонавтики: Космический Куйбышев

00:00
00:00

Здравствуйте, друзья! Я экскурсовод Андрей Артемов и сегодня, в преддверии Дня космонавтики мы вспомним некоторые межпланетные сюжеты из истории нашего города.

Как вы знаете 12 апреля 1961 года космический корабль "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту совершил полет вокруг Земли. Ракета, которая вывела его на орбиту была создана на базе знаменитой "семерки". Она же межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, которая производилась в Куйбышеве.

История была такова. Разработка первой в истории СССР межконтинентальной ракеты началась еще в 1950 году. Занималась ею подмосковное ОКБ-1, которым руководил легендарный конструктор Сергей Королев. Первый успешный ее запуск произошел 25 августа 1957 года близ затерянной в казахских степях железнодорожной станции Тюра-Там, где вырос космодром Байконур.

Серийное производство "семерок" было развернуто уже в Куйбышеве на авиационном заводе № 1 Эвакуированный в 1941 году из Москвы этот завод тогда производил бомбардировщики ИЛ-2. После войны он сохранял свой авиационный профиль. Ракеты Р-7 на заводе стали производится одновременно с бомбардировщиками ТУ-16.

В срочном порядке в Куйбышеве был организован филиал ОКБ-1 во главе с заместителем главного конструктора Дмитрием Козловым. В итоге первая и вторая ступени «гагаринской» ракеты были изготовлены в городе-курорте.

С тех пор все ракеты семейства Р-7 выпускаются в Самаре А все пилотируемые запуски российских космических кораблей осуществляются при их непосредственном участии.

А в 2001 году на проспекте Ленина появился памятник ракете Р-7, ставший одним из символов Самары. Пьедесталом для нее стало здание, в котором расположился музей «Самара Космическая».

Скачать передачу [mp3, 1.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (846) 379-39-39+7 (927) 790-09-60
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Улыбнулась удача: супруги из Самарской области выиграли в лотерею 1 миллион рублей
В Самаре открыли памятник двигателю НК -33
В аэропорту Курумоч возобновляются прямые рейсы до Хельсинки
В Тольятти в сгоревшей «Газели» нашли труп
Тольяттинец Андрей Лазукин стал пятым в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию
В Самаре в день матча «Крылья Советов» - «Рубин» на стадионе «Самара Арена» запустят автобусы S7
Молодежка «Крыльев Советов» разгромила «Рубин» 4:0
Смертельное ДТП: на трассе М-5 под Тольятти «Газель» влетела в грузовик дорожной службы
В Самарской области нашли тело рыбака, который пропал на Волге 5 месяцев назад
В Сызрани механика будут судить за гибель рабочего при спиле веток
В Самаре пенсионера МВД поймали пьяным за рулем Toyota Land Cruiser Prado
«Ростелеком» приглашает на семейный IT-марафон 2019
В Самаре на две недели закрыли проезд по улице Арена 2018
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2018 года
В Самарской области более 79% жителей оценили свой доход ниже среднего
В Зубчаниновке после ливня в выходные подтопило дома и мосты
Финал Кубка России по футболу 2018-2019 пройдет в Самаре