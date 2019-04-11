СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-11T16:36:54+03:00

День космонавтики: Космический Куйбышев 00:00 00:00

Здравствуйте, друзья! Я экскурсовод Андрей Артемов и сегодня, в преддверии Дня космонавтики мы вспомним некоторые межпланетные сюжеты из истории нашего города.

Как вы знаете 12 апреля 1961 года космический корабль "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту совершил полет вокруг Земли. Ракета, которая вывела его на орбиту была создана на базе знаменитой "семерки". Она же межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, которая производилась в Куйбышеве.

История была такова. Разработка первой в истории СССР межконтинентальной ракеты началась еще в 1950 году. Занималась ею подмосковное ОКБ-1, которым руководил легендарный конструктор Сергей Королев. Первый успешный ее запуск произошел 25 августа 1957 года близ затерянной в казахских степях железнодорожной станции Тюра-Там, где вырос космодром Байконур.

Серийное производство "семерок" было развернуто уже в Куйбышеве на авиационном заводе № 1 Эвакуированный в 1941 году из Москвы этот завод тогда производил бомбардировщики ИЛ-2. После войны он сохранял свой авиационный профиль. Ракеты Р-7 на заводе стали производится одновременно с бомбардировщиками ТУ-16.

В срочном порядке в Куйбышеве был организован филиал ОКБ-1 во главе с заместителем главного конструктора Дмитрием Козловым. В итоге первая и вторая ступени «гагаринской» ракеты были изготовлены в городе-курорте.

С тех пор все ракеты семейства Р-7 выпускаются в Самаре А все пилотируемые запуски российских космических кораблей осуществляются при их непосредственном участии.

А в 2001 году на проспекте Ленина появился памятник ракете Р-7, ставший одним из символов Самары. Пьедесталом для нее стало здание, в котором расположился музей «Самара Космическая».