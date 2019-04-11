2019-04-11T16:34:41+03:00
Самара по заявкам
Андрей Артемов

День космонавтики: Где же жил, приезжая в наш город Сергей Королев?

Королев неоднократно прилетал в Куйбышев в период подготовки первого полета человека в космосКоролев неоднократно прилетал в Куйбышев в период подготовки первого полета человека в космос

Мы выяснили, бывал ли в Куйбышеве отец советской космонавтики

День космонавтики: Где же жил, приезжая в наш город Сергей Королев?

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Легендарного конструктора ракетно-космических систем Сергея Павловича Королева часто называют отцом советской космонавтики. Достаточно сказать, что во многом благодаря ему был осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и полет первого космонавта Юрия Гагарина.

Он несколько раз бывал в Самаре. Где же жил, приезжая в наш город Сергей Королев?

Ответ на этот вопрос дает краевед и писатель Владимир Самарцев:

Известно, что в период подготовки к полётам, Королёв неоднократно прилетал в Куйбышев. Чаще всего для того, чтобы попенять директорам местных заводов, работающих на космос, за слишком неспешную, на его взгляд, работу. А где во время этих приездов жил Сергей Павлович? Об этом мне рассказывал Алексей Калинин, который в ту пору был зав.сектором оборонной промышленности обкома партии и всегда сопровождал Королёва в его поездках по заводам.

Оказывается, в доме №200 по улице Чапаевской, где была трёхкомнатная ведомственная квартира для гостей такого ранга. В ней обычно и останавливался Королёв. Из обкомовской столовой по утрам ему приносили завтрак, ужин оставляли в холодильнике, а обедал он обычно в заводских столовых. Правда, один раз Сергей Павлович прилетел в Куйбышев с женой, и тогда их поселили в знаменитом обкомовском доме на Вилоновской, 2А. Там была такая же ведомственная квартира №9.

Калинин вспоминал с улыбкой, как в один из вечеров он повёл московских гостей в наш драматический театр. Королёв честно высидел первое действие, а потом велел вызвать машину, попрощался с женой и велел везти его на завод.

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