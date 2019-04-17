17 Апр 12:48 2019-04-17T13:19:01+03:00

Вспоминаем историю общественных самарских бань накануне Чистого четверга 00:00 00:00

Здравствуйте, друзья! Я экскурсовод Андрей Артемов. В преддверии Чистого четверга, мы вспомним о истории знаменитых самарских бань!

В мае 1623 года мимо самарской крепости проплывал московский купец Федор Котов. Вот, как он описал наш город:

«…город Самара стоит на луговой стороне от Волги, а за ним песок залег. А под городом река Самара течет из степи, устье под городом пало в Волгу, по нижнюю сторону города, а над рекою бани. А посады и ряды в городе, а около степь».

В краеведческой картотеки купца Константина Головкина отдельно упомянута Бабошина баня, существовавшая в середине 18 века на углу нынешних улиц Ленинградской и Водников. Вот как он описывает ее:

Перед каменным 2-х этажным домом был разведен небольшой палисадник, а рядом шла лестница к Волге. Баня была на первом этаже, а на втором -- трактир. В далеком прошлом общая баня, как говорят, была совместной для мужчин и женщин ценою 2-3 копейки, были и номера. Освещалась по вечерам скудно, сальными свечами, заправленными в железные подсвечники. Баня была чрезвычайно грязная, но лучшей в городе не было. Горела она часто и бывало на вопрос: "Где пожар?" - отвечали: "Бабошина баня горит!" Баня была ликвидирована в начале 1880-х годах.

А первая крупная народная баня в Самаре появилась в 1886 году на Некрасовском спуске. Ее построил купец Матвей Чаковский. Для своего времени она была прекрасно оборудована: частный водопровод, канализация, динамо-машина для освещения комнат, пар, поступающий из централизованной системы.Кроме того, были налажены прямые поставки пива с Жигулевского завода, а близость Волги позволяла посетителям, зимой, преодолев сотню метров, окунуться в прорубь.