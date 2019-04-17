2019-04-17T13:19:01+03:00
Самара по заявкам
Андрей Артемов

Вспоминаем историю общественных самарских бань накануне Чистого четверга

В старой Самаре бани строили на берегу Волги.В старой Самаре бани строили на берегу Волги.

Экскурсовод Андрей Артемов рассказывает интересные факты из истории нашего города

Вспоминаем историю общественных самарских бань накануне Чистого четверга

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Здравствуйте, друзья! Я экскурсовод Андрей Артемов. В преддверии Чистого четверга, мы вспомним о истории знаменитых самарских бань!

В мае 1623 года мимо самарской крепости проплывал московский купец Федор Котов. Вот, как он описал наш город:

«…город Самара стоит на луговой стороне от Волги, а за ним песок залег. А под городом река Самара течет из степи, устье под городом пало в Волгу, по нижнюю сторону города, а над рекою бани. А посады и ряды в городе, а около степь».

В краеведческой картотеки купца Константина Головкина отдельно упомянута Бабошина баня, существовавшая в середине 18 века на углу нынешних улиц Ленинградской и Водников. Вот как он описывает ее:

Перед каменным 2-х этажным домом был разведен небольшой палисадник, а рядом шла лестница к Волге. Баня была на первом этаже, а на втором -- трактир. В далеком прошлом общая баня, как говорят, была совместной для мужчин и женщин ценою 2-3 копейки, были и номера. Освещалась по вечерам скудно, сальными свечами, заправленными в железные подсвечники. Баня была чрезвычайно грязная, но лучшей в городе не было. Горела она часто и бывало на вопрос: "Где пожар?" - отвечали: "Бабошина баня горит!" Баня была ликвидирована в начале 1880-х годах.

А первая крупная народная баня в Самаре появилась в 1886 году на Некрасовском спуске. Ее построил купец Матвей Чаковский. Для своего времени она была прекрасно оборудована: частный водопровод, канализация, динамо-машина для освещения комнат, пар, поступающий из централизованной системы.Кроме того, были налажены прямые поставки пива с Жигулевского завода, а близость Волги позволяла посетителям, зимой, преодолев сотню метров, окунуться в прорубь.

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