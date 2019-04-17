2019-04-17T13:10:40+03:00
Самара по заявкам
Андрей Артемов

Дома самарского купечества

Дом купца Шихобалова находится по адресу ул. Ленинградская, 77. Фото: 2gis.ruДом купца Шихобалова находится по адресу ул. Ленинградская, 77. Фото: 2gis.ru

Экскурсовод Андрей Артемов рассказывает о домах на перекрестке улиц Ленинградской и Садовой, которые принадлежали самарским купцам

Дома самарского купечества

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Здравствуйте, друзья!

Я экскурсовод Андрей Артемов, в эфире программа "Самара по заявкам". Сегодня мы отправимся на перекресток улиц Ленинградской и Садовой и поговорим о домах, в которых жило самарское купечество.

Ленинградская, 77. При первом взгляде этот дом не произведет на вас никакого впечатления.

Но до революции в нем жил богатейший самарский купец Антон Шихобалов. Правда тогда дом был двухэтажным. Вот, что о царивших там нравах писал следователь Окружного суда Яков Тейтель:

Миллионер Шихобалов прекрасно обставил в своем особняке на Панской огромных двадцать комнат, в ожидании визита губернатора, никого из домашних туда не пускает, и сам живет в темной каморке с видом во двор. Более того, в роду было принято заставлять жен полоскать белье зимой в волжской проруби вместе с простыми прачками. Суровые они были люди.

Нашлось в этом доме место и зятю Антона Шихобалова, не менее известному купцу Василию Сурошникову. Он жил здесь вплоть до того, как построил собственный модерновый особняк на углу нынешних Пионерской и Алексея Толстого.

По диагонали от дома Шихобалова стоит дом купца Болотникова. В 1912 году он задумал открыть бакалейный магазин и взял крупную ссуду в банке под залог только что построенного дома.

Тогда Болотников арендовал торговые места на Ильинском базаре у купца Сурошникова. Последний резко взвинтил арендную ставку, чем привел Антона Болотникова к банкротству. Он не смог вовремя рассчитаться по кредиту и остался без оставленного в залог дома.

А Василий Сурошников в 1916 году выплатил долг Болотникова перед банком и выкупил этот особняк. Вот такая многоходовочка.

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