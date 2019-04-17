17 Апр 01:00 2019-04-17T13:10:40+03:00

Дома самарского купечества 00:00 00:00

Здравствуйте, друзья!

Я экскурсовод Андрей Артемов, в эфире программа "Самара по заявкам". Сегодня мы отправимся на перекресток улиц Ленинградской и Садовой и поговорим о домах, в которых жило самарское купечество.

Ленинградская, 77. При первом взгляде этот дом не произведет на вас никакого впечатления.

Но до революции в нем жил богатейший самарский купец Антон Шихобалов. Правда тогда дом был двухэтажным. Вот, что о царивших там нравах писал следователь Окружного суда Яков Тейтель:

Миллионер Шихобалов прекрасно обставил в своем особняке на Панской огромных двадцать комнат, в ожидании визита губернатора, никого из домашних туда не пускает, и сам живет в темной каморке с видом во двор. Более того, в роду было принято заставлять жен полоскать белье зимой в волжской проруби вместе с простыми прачками. Суровые они были люди.

Нашлось в этом доме место и зятю Антона Шихобалова, не менее известному купцу Василию Сурошникову. Он жил здесь вплоть до того, как построил собственный модерновый особняк на углу нынешних Пионерской и Алексея Толстого.

По диагонали от дома Шихобалова стоит дом купца Болотникова. В 1912 году он задумал открыть бакалейный магазин и взял крупную ссуду в банке под залог только что построенного дома.

Тогда Болотников арендовал торговые места на Ильинском базаре у купца Сурошникова. Последний резко взвинтил арендную ставку, чем привел Антона Болотникова к банкротству. Он не смог вовремя рассчитаться по кредиту и остался без оставленного в залог дома.

А Василий Сурошников в 1916 году выплатил долг Болотникова перед банком и выкупил этот особняк. Вот такая многоходовочка.