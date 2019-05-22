2019-05-23T15:19:51+03:00
Самара по заявкам
Андрей Артемов

Особняк Эриха Эрна, лечащего врача Максима Горького Чапаевская, 165

Особняк доктора Эриха Эрна в СамареОсобняк доктора Эриха Эрна в Самаре

Особняк Эриха Эрна, лечащего врача Максима Горького Чапаевская, 165

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Я экскурсовод Андрей Артемов, в эфире программа "Самара по заявкам". Сегодня мы отправимся на улицу Чапаевскую, где под номером 165 нас ждет особняк доктора Эриха Эрна.

Ценен он тем, что является одним из первых самарских зданий в стиле модерн. Дата постройки -- 1902 год, автор проекта -- известный самарский архитектор Александр Щербачев. Что самое интересное, это единственная работа зодчего в стиле модерн. Фасад особняка дошел до нас в первозданном виде, за исключение барельефа орла, который венчал на полукруглом эркере.

Владелец особняка доктор Эрих Эрн приехал в Самару в 1893 году. Сначала он конечно жил в съемных квартирах, в том числе в Челышевском доме на улице Фрунзе. В конце 1890-х годов работал в «частной поликлинике» Леопольда Греве. Доктор Эрн стал известным в городе медиком, довелось ему лечить и Максима Горького. Буревестник революции в одном из писем 1895 года упоминал его:

«Из прилагаемого при сём свидетельства доктора Эрн, Вы увидите, что дела мои плохи, страдаю хроническим суставным ревматизмом при расстройстве всей нервной системы – и работать я пока не в состоянии. Теперь хочу уйти из газеты, – но должен издателю и ещё кое-кому в Самаре – и, чтоб расплатиться с долгами, прошу у Литературного фонда субсидию…»

К слову, семья доктора Эрна занимала в особняке несколько комнат, а остальные сдавались в наем, а также под кабинеты других врачей. Но это уже совсем другая история.

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