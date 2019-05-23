СЕГОДНЯ 08:00 2019-05-23T15:17:43+03:00

От семейного горя до музея модерна. Особняк купцов Курлиных на улице Фрунзе, 159 00:00 00:00

Наш сегодняшний герой -- особняк купцов Курлиных.

10 января 1893 года в Успенской церкви двадцатидвухлетний Александр Курлин обвенчался с шестнадцатилетней Александрой, дочерью купца первой гильдии Павла Журавлева.

Пройдет 10 лет и семья Курлиных заедет в построенный специально для них особняк на углу улиц Алексеевской и Саратовской. К этому моменту молодоженов посетило первое несчастье. В 1894 году у Курлиных родилась дочь Лидия, которая умерла в возрасте полутора лет и в дальнейшем брак оставался бездетным.

Но их несчастья на этом не закончились. В 1908 году купец Александр Курлин был признан недееспособным по причине некой душевной болезни. Спустя шесть лет он скончался от паралича сердца в психиатрической больнице.

Все эти годы Сандра Курлина была его опекуншей и вела все дела супруга. Впрочем жить ей в своем доме оставалось недолго. В 1918 году она уехала из Самары и остаток дней провела в коммунальной квартире в Москве.

А что касается особняка, то он вышел всему городу на зависть. Молодой архитектор Александр Зеленко создал настоящий шедевр стиля модерн. Стройка обошлась Александру Курлину в кругленькую сумму, порядка 16 тысяч рублей, в то время как вполне респектабельные купеческие дома стоили в два раза дешевле.

Главный вход в особняк располагался с улицы Фрунзе. Парадная дверь украшена зеркальным стеклом и завитками черного металла. Профиль загадочной незнакомки на фронтоне, как принято считать изображает саму Сандру Курлину. Со стороны улицы Красноармейской знаменитые ворота в виде бабочки, и стрекоза из кованного металла на крыше.

В оформлении фасада используется глазурированная плитка, растительные орнаменты в виде извивающихся растений, а оконные проемы имеют 27 различных очертаний.

В 1918 году на одной из стен его подвала появились многочисленные следы от пуль. Согласно классической версии, здесь с июня по октябрь того года белочехи расстреливали красноармейцев. Согласно другой, расстрелами чуждых элементов здесь занимались чекисты, которые заняли особняк после того как белочехи ушли из Самары в октябре 18-го года. Есть и третья версия. Согласно ей, следы от пуль появились из-за того, что в особняке Курлиной в первые месяцы 1918 года находился штаб Ассоциации идейных анархистов. Подвал, повесив на стену мишень, анархисты использовали как тир.