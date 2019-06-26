2019-06-27T13:03:45+03:00
Городская среда
Антон ЧЕРЕПОК

Что такое дизайн-код Самары и зачем он нужен, если носит "рекомендательный характер"?

"Носит рекомендательный характер" и "Рассчитываем на сознательность": зачем разрабатывается дизайн-код Самары, что это такое и кто его будет соблюдать?"Носит рекомендательный характер" и "Рассчитываем на сознательность": зачем разрабатывается дизайн-код Самары, что это такое и кто его будет соблюдать?Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Вместе с руководителем Управления главного архитектора Самары Игорем Галаховым и архитектурным обозревателем Арменом Арутюновым разбираемся в проблеме захламленности Самары вывесками, рекламными щитами, паутиной проводов и другими проблемами

"Носит рекомендательный характер" и "Рассчитываем на сознательность": зачем разрабатывается дизайн-код Самары, что это такое и кто его будет соблюдать?

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