Что такое дизайн-код Самары и зачем он нужен, если носит "рекомендательный характер"?
"Носит рекомендательный характер" и "Рассчитываем на сознательность": зачем разрабатывается дизайн-код Самары, что это такое и кто его будет соблюдать?Фото: Антон ЧЕРЕПОК
Вместе с руководителем Управления главного архитектора Самары Игорем Галаховым и архитектурным обозревателем Арменом Арутюновым разбираемся в проблеме захламленности Самары вывесками, рекламными щитами, паутиной проводов и другими проблемами
"Носит рекомендательный характер" и "Рассчитываем на сознательность": зачем разрабатывается дизайн-код Самары, что это такое и кто его будет соблюдать?
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