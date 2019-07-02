2019-07-02T16:21:27+03:00
Тема дня-Самара
Вера ЦЫГАНКОВА

"Порядочные люди платят за должников, так быть не должно"

Эксперты рассказали, за что отвечает управляющая компанияЭксперты рассказали, за что отвечает управляющая компания

С какими проблемами сталкиваются жители многоквартирных домов в Самаре и как их решить, рассказали эксперты УК "Жилуниверсал"

"Порядочные люди платят за должников, так быть не должно"

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Современная многоэтажка - это целый комплекс коммуникаций: водоснабжение, электричество, канализация, лифты и многое другое. На помощь жителям, которые не могут обслуживать все это самостоятельно, приходит управляющая компания. Какие обязанности берут на себя такие организации, о чем сложнее всего договориться с владельцами квартир и почему долги за коммуналку опасны в первую очередь для самих жильцов, на радио "КП-Самара" рассказали заместитель генерального директора по правовым вопросам Андрей Борисов и главный инженер управляющей компании «Жилуниверсал» Алексей Илюшин.

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