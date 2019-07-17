17 Июль 15:20 2019-07-17T16:18:55+03:00

"Какой это был ужас! Всех заставляли стричься под машинку": какой была Первая мужская гимназия в Самаре 00:00 00:00

Нужно отметить, что большую часть своего существования Первая мужская гимназия провела в арендуемых помещениях. Так, в 1861 году она переехала в дом купца Вощакина на улицу Венцека. Здесь успели поучиться брат Владимира Ленина Дмитрий и близкий друг Ильича Алексей Скляренко.

В 1898 году для Первой мужской гимназии по проекту архитектора Щербачева было построено отдельное здание на углу Вилоновской и Галактионовской. Художник Евгений Спасский так вспоминал обучение в гимназии: "Какой это был ужас! Всех заставляли стричься под машинку, как солдат, носить на спине ранец обязательно, включая учеников и восьмого класса. Стыдно было, тем более, что почти все уже ухаживали за гимнастками, были влюблены и назначали по вечерам свидания. Поэтому на занятия старались идти глухими улицами, неся ранец в руке, чтобы не встретить кого-нибудь из педагогов, а подходя к гимназии близко, ранец надевали на спину.

Еще в Первой мужской гимназии учился Николай Симонов, получивший в тамошнем драмкружке первый актерский опыт.

В 1935 году здание подросло до четырех этажей. Да и вообще, чего только не было в стенах Первой мужской гимназии после революции: Высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа, Дом политпросвещения, а с 63 года — Куйбышевский политех, который и находится здесь по сию пору.