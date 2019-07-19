Коррупционные схемы в Самарской области стали причиной новых обращений в прокуратуру
Разбираемся с ситуацией в Самарской области, сколько и где воруют, вместе с руководителем федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием БородинымФото: Антон ЧЕРЕПОК
В студии радио "Комсомольская правда - Самара" руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин
Коррупционные схемы в Самарской области стали причиной новых обращений в прокуратуру
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