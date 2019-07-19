2019-07-19T12:06:13+03:00
Тема дня-Самара
Антон ЧЕРЕПОК

Коррупционные схемы в Самарской области стали причиной новых обращений в прокуратуру

Разбираемся с ситуацией в Самарской области, сколько и где воруют, вместе с руководителем федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием БородинымРазбираемся с ситуацией в Самарской области, сколько и где воруют, вместе с руководителем федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием БородинымФото: Антон ЧЕРЕПОК

В студии радио "Комсомольская правда - Самара" руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин

Коррупционные схемы в Самарской области стали причиной новых обращений в прокуратуру

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