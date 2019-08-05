Самарцев ждут новые цены в квитанциях за тепло

5 Авг. 13:30 2019-08-05T13:43:41+03:00

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С 1 июля в Самарской области изменились нормативы потребления коммунальных услуг и тарифы на теплоэнергию. Сколько теперь платить? 00:00 00:00

С 1 июля в Самарской области изменились нормативы потребления коммунальных услуг и тарифы на теплоэнергию. Сколько теперь платить? И какие выгоды можно получить добросовестным плательщикам от участия в акциях компании "ЭнергосбыТ Плюс"?