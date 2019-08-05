Самарцев ждут новые цены в квитанциях за тепло
Рассказываем, что могут выиграть добросовестные плательщики, участвующие в акциях "ЭнергосбыТ Плюс"
С 1 июля в Самарской области изменились нормативы потребления коммунальных услуг и тарифы на теплоэнергию. Сколько теперь платить?
С 1 июля в Самарской области изменились нормативы потребления коммунальных услуг и тарифы на теплоэнергию. Сколько теперь платить? И какие выгоды можно получить добросовестным плательщикам от участия в акциях компании "ЭнергосбыТ Плюс"?