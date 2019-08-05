2019-08-05T13:43:41+03:00
Тема дня-Самара
Вера ЦЫГАНКОВА

Самарцев ждут новые цены в квитанциях за тепло

В эфире радио "КП" самые важные темы Самары и областиВ эфире радио "КП" самые важные темы Самары и области

Рассказываем, что могут выиграть добросовестные плательщики, участвующие в акциях "ЭнергосбыТ Плюс"

С 1 июля в Самарской области изменились нормативы потребления коммунальных услуг и тарифы на теплоэнергию. Сколько теперь платить?

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С 1 июля в Самарской области изменились нормативы потребления коммунальных услуг и тарифы на теплоэнергию. Сколько теперь платить? И какие выгоды можно получить добросовестным плательщикам от участия в акциях компании "ЭнергосбыТ Плюс"?

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