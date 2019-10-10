За кражу шоколадок выпускнику детдома Игорю Шамину дали реальный срок. Вся история парня, за которого вступились депутаты и звезды телеэкрана
В студии директор общественной организации "Домик детства" Антон Рубин и координатор проекта "Путевка в профессию" Татьяна Пуш.Фото: Антон ЧЕРЕПОК
Справедливо ли наказание? Разбираемся в непростой истории Игоря Шамина вместе с В студии директором общественной организации "Домик детства" Антоном Рубиным и координатором проекта "Путевка в профессию" Татьяной Пуш.
За кражу шоколадок выпускнику детдома Игорю Шамину дали реальный срок. Вся история парня, за которого вступились депутаты и звезды телеэкрана
00:00
00:00