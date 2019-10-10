2019-10-11T10:34:11+03:00
Особый случай. Самара
Антон ЧЕРЕПОК

За кражу шоколадок выпускнику детдома Игорю Шамину дали реальный срок. Вся история парня, за которого вступились депутаты и звезды телеэкрана

В студии директор общественной организации "Домик детства" Антон Рубин и координатор проекта "Путевка в профессию" Татьяна Пуш.В студии директор общественной организации "Домик детства" Антон Рубин и координатор проекта "Путевка в профессию" Татьяна Пуш.Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Справедливо ли наказание? Разбираемся в непростой истории Игоря Шамина вместе с В студии директором общественной организации "Домик детства" Антоном Рубиным и координатором проекта "Путевка в профессию" Татьяной Пуш.

За кражу шоколадок выпускнику детдома Игорю Шамину дали реальный срок. Вся история парня, за которого вступились депутаты и звезды телеэкрана

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