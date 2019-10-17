2019-10-17T16:08:23+03:00
Тема дня-Самара
Антон ЧЕРЕПОК

Снюс, вейп и дезодоранты: чем еще травят себя наши дети и почему мы так мало об этом знаем?

Обсуждаем с экспертами, как бороться с новой наркотической напастьюОбсуждаем с экспертами, как бороться с новой наркотической напастьюФото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

В студии радио "Комсомольская правда - Самара" начальник отдела по надзору за исполнением закона о несовершеннолетних и молодежи Мария Кин и заведующий отделением медицинской реабилитации и профилактики самарского областного наркологического диспансера А

Самарские школьники подсели на снюс, а родители ничего не подозревают. Чем еще начали травить себя дети и подростки?

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