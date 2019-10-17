Снюс, вейп и дезодоранты: чем еще травят себя наши дети и почему мы так мало об этом знаем?
Обсуждаем с экспертами, как бороться с новой наркотической напастьюФото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА
В студии радио "Комсомольская правда - Самара" начальник отдела по надзору за исполнением закона о несовершеннолетних и молодежи Мария Кин и заведующий отделением медицинской реабилитации и профилактики самарского областного наркологического диспансера А
Самарские школьники подсели на снюс, а родители ничего не подозревают. Чем еще начали травить себя дети и подростки?
00:00
00:00