Дела семейные... пока не случилась беда: в Самаре в квартире бывшего мужа убита 30-летняя женщина
В студии сестра погибшей Екатерины Ольга Васильева, психолог проекта «Знание остановит гендерное насилие: поиск новых решений» Татьяна Лощинина и адвокат Андрей КарномазовФото: Антон ЧЕРЕПОК
Родные погибшей уверяют, что до развода она не раз становилась жертвой домашнего насилия
В Самаре в квартире бывшего мужа убита 30-летняя женщина. Родные погибшей уверяют, что до развода она не раз становилась жертвой домашнего насилия
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