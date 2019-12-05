2019-12-05T20:05:52+03:00
Особый случай. Самара
Вера ЦЫГАНКОВА

Дела семейные... пока не случилась беда: в Самаре в квартире бывшего мужа убита 30-летняя женщина

В студии сестра погибшей Екатерины Ольга Васильева, психолог проекта «Знание остановит гендерное насилие: поиск новых решений» Татьяна Лощинина и адвокат Андрей КарномазовВ студии сестра погибшей Екатерины Ольга Васильева, психолог проекта «Знание остановит гендерное насилие: поиск новых решений» Татьяна Лощинина и адвокат Андрей КарномазовФото: Антон ЧЕРЕПОК

Родные погибшей уверяют, что до развода она не раз становилась жертвой домашнего насилия

В Самаре в квартире бывшего мужа убита 30-летняя женщина. Родные погибшей уверяют, что до развода она не раз становилась жертвой домашнего насилия

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Особый случай. Самара

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В студии: Антон ЧЕРЕПОК
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