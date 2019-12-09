"Больничный за 20 тысяч и артезианская скважина в подарок": В Самарской области стали чаще ловить взяточников
И. о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры области Руслан Ильясов
На чем попадаются коррупционеры и где их больше всего? Об этом на радио "КП-Самара" рассказал и. о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры области Руслан Ильясов
"Больничный за 20 тысяч и артезианская скважина в подарок": В Самарской области стали чаще ловить взяточников
00:00
00:00