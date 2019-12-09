2019-12-09T15:51:38+03:00
Тема дня-Самара

"Больничный за 20 тысяч и артезианская скважина в подарок": В Самарской области стали чаще ловить взяточников

И. о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры области Руслан ИльясовИ. о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры области Руслан Ильясов

На чем попадаются коррупционеры и где их больше всего? Об этом на радио "КП-Самара" рассказал и. о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры области Руслан Ильясов

"Больничный за 20 тысяч и артезианская скважина в подарок": В Самарской области стали чаще ловить взяточников

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Тема дня-Самара

Тема: Водителей проверят на хронический алкоголизм. В Самаре образовались гигантские очереди к наркологам из-за новых правил получения медицинской справки

В студии: Дмитрий КРИВЕНЦОВ, Антон ЧЕРЕПОК
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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