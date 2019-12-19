2019-12-19T21:14:14+03:00
Тема дня-Самара
Евгения ГУЛЯЕВА

Без печати в паспорте – без юридической защиты. Ипотека, бизнес, недвижимость, дети – это тот вопрос, который встанет у супругов при расставании

Юристы по семейному праву Тимур Темирбулатов и Ирина Акулина о плюсах и минусах совместной жизни без печати в паспортеЮристы по семейному праву Тимур Темирбулатов и Ирина Акулина о плюсах и минусах совместной жизни без печати в паспортеФото: Евгения ГУЛЯЕВА

О чем стоит задуматься, при решении жить вместе не в законном браке, расскажут юристы по семейному праву Тимур Темирбулатов и Ирина Акулина

Без печати в паспорте – без юридической защиты. О чем стоит задуматься, при решении жить вместе в свободных отношениях, рассказывают юристы по семейному праву

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Тема дня-Самара

Тема: Водителей проверят на хронический алкоголизм. В Самаре образовались гигантские очереди к наркологам из-за новых правил получения медицинской справки

В студии: Дмитрий КРИВЕНЦОВ, Антон ЧЕРЕПОК
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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