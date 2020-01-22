Кредит "на личные нужды", который взял один из супругов, при разводе может оказаться общим
Разбираемся в тонкостях семейного права вместе с юристами Тимуром Темирбулатовым и Ириной АкулинойФото: Евгения ГУЛЯЕВА
Юристы Тимур Темирбулатов и Ирина Акулина помогают разобраться в тонкостях бракоразводного процесса, когда разделяют не только имущество, но и долги
Кредит "на личные нужды", который взял один из супругов, при разводе может оказаться общим. На что идут бывшие мужья и жены, чтобы скинуть с себя долговое ярмо?
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