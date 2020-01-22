2020-01-22T13:21:03+03:00
Тема дня-Самара
Евгения ГУЛЯЕВА

Кредит "на личные нужды", который взял один из супругов, при разводе может оказаться общим

Разбираемся в тонкостях семейного права вместе с юристами Тимуром Темирбулатовым и Ириной АкулинойРазбираемся в тонкостях семейного права вместе с юристами Тимуром Темирбулатовым и Ириной АкулинойФото: Евгения ГУЛЯЕВА

Юристы Тимур Темирбулатов и Ирина Акулина помогают разобраться в тонкостях бракоразводного процесса, когда разделяют не только имущество, но и долги

Кредит "на личные нужды", который взял один из супругов, при разводе может оказаться общим. На что идут бывшие мужья и жены, чтобы скинуть с себя долговое ярмо?

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Тема дня-Самара

Тема: Водителей проверят на хронический алкоголизм. В Самаре образовались гигантские очереди к наркологам из-за новых правил получения медицинской справки

В студии: Дмитрий КРИВЕНЦОВ, Антон ЧЕРЕПОК
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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