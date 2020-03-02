Всё о мужской красоте. Как исправить недостатки, чтобы чувствовать себя уверенно

2 Март 2020 2020-03-02T17:38:04+03:00

"Мужчины всегда ищут, чтобы было не больно, быстро и результативно. Мы это прекрасно понимаем. К счастью, современные технологии отвечают каждому такому требованию" Фото: Антон ЧЕРЕПОК

“Гиалуроновые лица” - это моветон”. Советы специалиста, как выглядеть молодо и по-настоящему красиво с пользой для здоровья 00:00 00:00

Наступила весна, которую мы так долго ждали и это время года традиционно считается символом красоты. Сегодня мы тоже говорим о красоте, но не женской и мужской и вот даже сейчас в студии чувствуется, как напряглась мужская половина слушателей! Но разговор у нас будет исключительно серьёзный и очень полезный. О взаимосвязи мужской красоты и здоровья говорим с кандидатом медицинских наук, врачом-дерматовенерологом, косметологом и главным врачом “Клиники Корытцевой” Светланой Корытцевой. Светлана Алексеевна, здравствуйте!

Доброе утро дорогие радиослушатели Надеюсь наш разговор будет полезным и интересным.

Светлана, мы провели уличный опрос, в котором принимали участие и молодые люди и люди более старшего поколения. Вопрос был простым - нужно ли мужчине быть привлекательным. Ответы разнились от мнения, что мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны и пахнуть парфюмом и бензином, до позиции, что нужно следить за собой не меньше, чем женщины. Понятно, многие отвечали с долей иронии, но действительно есть мнение, что красота для мужчины - не главное.

Где, на ваш взгляд, золотая середина и что в вашем понимании мужская красота?

Мне кажется, здесь мы можем говорить на эту тему прежде всего как врачи. Привлекательность должна быть и она касается прежде всего здоровья. То есть, если кожа с акне, если есть выпадение волос очевидно и это беспокоит но не только самого мужчину, но и окружающих, это заметно все переживают, если есть метаболический синдром который тоже не оценивается только стороны красоты и привлекательности, а со стороны здоровья, если есть проблема, скажем так, гипергидроза, повышенного потоотделения. Это на самом деле определенный дискомфорт, но проблема решается очень легко, то почему бы ее не решить?

Кроме того, мы говорим о каких-то более возрастных изменениях, которые присущи и женщинам и мужчинам, это не гендерные, так скажем, проблемы и их тоже можно решать легко и быстро. И мне кажется, привлекательность - она именно в здоровье с медицинской точки зрения. И при возможности современной эстетической медицины это решить не имеет смысла пренебрегать этим.

Вы сейчас перечислили с профессиональной точки зрения сразу несколько причин. Это метаболический синдром, акне и другие. Какие самые частые проблемы с которыми обращаются к вам мужчины?

Если мужчину всё-таки выделить, как пользователя наших услуг, процедур, то это в первую очередь угревая сыпь и ее последствия. То есть акне и постакне. Конечно, можно дискутировать на тему “шрамы украшают” и кого украшают, но на самом деле акне - это такая социальная проблема и она даёт определенную социальную напряженность. На данный момент мы эту проблему легко решаем, мы это лечим с помощью технологий и протоколов и так далее.

Последствия - с этим обращаются мужчины более взрослые, я имею ввиду постакне. То есть когда-то они не решили эту проблему, а тут уже 30 +, уже возраст, и социальный статус заставляет эту проблему решать.

Проблема выпадения волос, которая более присуща мужскому полу - сейчас современные возможности позволяют стабилизировать это состояние и добиться хорошей ремиссии.

Ну и конечно коррекция фигуры - это тоже есть. Жировые ловушки, локальные жировые отложения - есть методики, которые быстро и безболезненно помогают малоинвазивно решить эти проблемы. Я могу сказать, что часто мужчины приходят именно за этой проблемы и локальные жировые отложения можно убрать практически безболезненно.

Давайте признаем, что женщины и мужчины терпят боль по разному! Даже для меня, человека, который в принципе дружен с медициной и я ни в коем случае не боюсь ни зубных врачей ни уколов, но тем не менее, когда ты понимаешь, что нужно прийти к врачу, нужна какая-то процедура, которая может быть связана с болью, я чувствую, что начинаю откладывать этот поход!

Ну на самом деле в косметология и эстетическая медицина сейчас поменялась в плане того, что есть малоинвазивные методики, безболезненность. Мужчины всегда ищут, чтобы было не больно, быстро и результативно. Мы это прекрасно принимаем и если для женщин концепция ухода за собой, это на эту всю жизнь и она готова терпеть и знает, для чего она это делает, то, конечно, мужчины не любят терпеть.

Убрать локальные жировые отложения - это быстро, эффективно и безболезненно! То есть это такая альтернатива хирургии, которая позволяет убирать какие-то ловушки, которые не нужны мужчинам и которые не корректируются в тренажерном зале.

Для того, чтобы решить проблему, порой достаточно одного визита к специалистамФото: Антон ЧЕРЕПОК

Можно ли убрать пивной живот если есть такая проблема?

Если есть такая проблема, как висцеральный жир, то нет. Сначала должны быть другие процедуры, а потом криолиполиз. Конечно, мы можем работать как врачи. У нас на самом деле консультация идёт немного глубже. Мы собираем анамнез, выделяем проблему, с помощью генетических исследований выявляем какие-то предрасположенности. Мы работаем как врач-пациент и это позволяет нам составить более полную картину и это помогает нам добиться хорошего результата.

Вы упомянули генетическое исследование. Сейчас это такая сфера, о которой очень много говорят среди врачей, но до сих пор среди пациентов это не самое известное исследование. Правильно ли я понимаю, что в “Клинике Корытцевой” можно прийти и на основе генетических исследований уже выстраивается лечение?

Да, на самом деле это очень подробное исследование, очень быстрое. Берется не кровь, а буккальный смыв со стороны слизистой щеки.

То есть это тоже безболезненная процедура?

Да, это тоже не больно! Мы работаем с крупнейшей лабораторией “Базис генотех” в Новосибирске, где проводится исследование генетического материала и через две недели мы получаем полнейшую интерпретацию. Если мы говорим про диетологию, то пациенты узнают о себе очень много нового. Допустим, непереносимость лактозы, глютена. Также часто выявляется проблема, связанная с кофеином, непереносимость соли, склонность к метаболическому синдрому, дефицитное состояние. То есть очень глубокое исследование, которое позволяет нам выявить те риски, которые есть у пациента и соответственно выстраивать в дальнейшем более правильную программу.

Это исследование делается быстро, малоинвазивно и, в принципе, на всю жизнь. И делается и детям и взрослым.

Светлана Алексеевна, вы сейчас упомянули непереносимость лактозы, непереносимость кофеина. Дайте несколько полезных советов и скажите, в чем выражаются такие непереносимости, как это сказывается на пациенте?

Допустим, пациент жалуется на угревую сыпь. Годами такие высыпания после приема пищи, он связывает это с чем-то другим, идёт наружная терапия, а там банальная непереносимость молочных продуктов. Но это не просто молоко - это сыр, творог и все молочные продукты. Если это на самом деле абсолютно подтверждено, верифицировано, то надо исключать такие продукты. Можно, конечно, делать какие-то отступления, принимать одновременно фермент лактозы, которого нет у пациента в организме и тогда уже есть мороженое, но мы должны это знать. Потому что это не только акне, угревая сыпь. Это синдром хронической усталости, это хроническое воспаление в организме. То есть это на самом деле уже такие более глобальные процессы и если мы знаем, что этот механизм нарушен, то это надо лечить, с этим жить правильно. Нужна правильная профилактика, поменять образ жизни, менять свои привычки.

Сегодня мы говорим о том, насколько важно мужчинам следить за собой, как недостатки нашей внешности влияют на нас и как это можно исправить. В этом непростом и очень деликатном вопросе разбираемся с кандидатом медицинских наук врачом-дерматовенерологом, косметологом и главным врачом “Клиники Корытцевой” Светланой Корытцевой.

Светлана Алексеевна, в прошлой части программы мы послушали опрос “Должен ли мужчина быть привлекательным?” Наши коллеги сделали еще один опрос общественного мнения на тему “Какими средствами по уходу за собой вы пользуетесь?”. Большинство опрошенных назвали зубную пасту, средство для бритья, а кто-то вообще предпочитает “дедовский” способ - хозяйственное мыло.

Вроде бы не густо, но я даже по себе сужу - максимум, крем после бритья. Нужно ли пользоваться еще чем-то?

Если это молодой человек и кожа достаточно спокойная, нет никаких проблем, то достаточно правильно очищать и не пересушивать кожу. То есть, на самом деле, в основе правильного ухода всегда должно быть деликатное очищение. Многие проблемы чувствительной кожи как у молодых мужчин так и более зрелых всегда связаны с неадекватным агрессивным очищением кожи. Почему-то думают, что мыть лицо нужно мылом и этого достаточно. Лучше просто водой на самом деле. И сейчас очень много очищающих чудесных препаратов, которые несут в себе функции ухода. Это снижает чувствительность, реактивность кожи. Потому что мужчины ведут активный образ жизни: спорт, охота, рыбалка. И этапы очищения должны быть обязательно выбраны правильно, чтобы потом не лечить проблемную кожу, сосудистую кожу, сосуды, хотя мы знаем, как это лечить.

Правильное очищение, деликатное очищение должно быть, если возраст 40 +. Конечно, требуется какой-либо дневной защитный крем, никогда это не бывает лишним и его можно использовать вместо крема после бритья. Как так вот базовой дневной уход. Это делает мужскую кожу спокойной, менее чувствительной и раздраженной и абсолютно не дает никакого дискомфорта при правильно выбранном препарате. Базовый крем после 40 лет обязателен, как и деликатное очищение. И вы просто минимизируете у себя проблемы, которые могут появиться.

Какие?

Чувствительность, реактивность, сухость, шелушение, краснота, розацея - это тоже, кстати, мужская тема.

Что такое розацея?

Купероз, красные сосуды на лице. Очень часто мужчины обращаются и не всегда это связано с возрастом. Эта проблема начинается с молодости и прогрессирует, она имеет в основе, конечно, патологию желудочно-кишечного тракта, но если ещё добавляется неправильный уход, то получаем непривлекательное красное лицо. Социально это не очень удобно.

Есть лазер, который это лечит, но на самом деле правильный уход обязателен в данном случае. Тем более, что водопроводная вода у нас не совсем правильная и не подходит для ежедневного очищения. Поэтому, если есть правильный уход в виде геля мягкого, молочка, это совершенно не лишнее для мужчины.

Много ли мужчин обращается в вашу клинику?

Гораздо больше, чем раньше. Клиника нас хорошо оснащена и малоинвазивные процедуры - они очень редкие на самом деле! То есть мужчины боятся, что вот они придут и теперь это надо делать раз в месяц обязательно, по протоколу. Ни в коем случае!

Сейчас есть такие решения, что мы можем сейчас проводить процедуры раз в год, раз в полгода и добиваться хорошего результата. Конечно, это зависит от того, какая проблема. Проблема увеличить или уменьшить лицо, например, которая зависит от морфотипов старения. Да, здесь уже всё решается по факту после консультации.

Ну просто очень хочется использовать такой пример - мы знаем, что если посмотреть на президента России Владимира Путина, то в начале своего первого президентского срока, честно говоря, выглядел он довольно изможденным. Сейчас он выглядит чуть ли не моложе. С чем это связано?

Здоровый образ жизни, который демонстрирует наш президент! Очевидно, мы понимаем, что добавляются возможности эстетической медицины, которые позволяют даже в таком режиме человеку поддерживать внешность. Это правильное использование препаратов абсолютно грамотно с учетом гендерных особенностей без изменений внешности, естественное использование аппаратных инъекционных процедур, сочетание которых позволяет человеку в любом возрасте выглядеть достойно и привлекательно.

Можно ли привести себя примерно в такой же порядок у вас?

Если врач правильно понимает концепцию ухода мужского лица, то есть гендерность здесь, конечно, имеется. Должно быть понимание красоты мужского лица, правильных пропорций, чтобы не увести мужчину в “гиалуроновые лица”, которые некрасивы ни для женщин, ни для мужчин. Мы понимаем, что это такой моветон.

Да, есть препараты, которые позволяют очень естественно подчеркнуть дефицит объемов, в тоже время убрать объём лишний. Есть так называемый SMAS-лифтинговый аппарат, который позволяет усадить лишнюю ткань. И в тоже время, вторым этапом инъекционным мы можем подчеркнуть дефицит ткани в скуловой, в подбородочной зоне и так далее.

Мы можем выстроить правильную концепцию, две-три встречи в году являются достаточными, не травматичными, безболезненными, я подтверждаю! Это позволяет мужчине в своем ритме и дальше поддерживать всё необходимое что есть.

То есть вы приходите на полчаса, 15 минут на 20-30 минут. Допустим, лечение сосудов - 4 процедуры раз в неделю по 15 минут. Абсолютно без реабилитации вы дальше живете в своем ритме с рекомендациями врача как правильно вечером что использовать, как наносить и так далее.

Процедура на усадку ткани, допустим, лица аппаратом “ультраформер” раз в году. Создаем другой объём, прекрасные лифтинговые результаты. Почему бы не сделать абсолютно безболезненно за час времени раз в году?

Тут же криолиполиз - один-два раза в году для уменьшения объема жировых отложений.

Сейчас в косметологии хорошо выражена “гонка вооружений” в клиниках и мы в первых рядах по использованию современных технологий. Это позволяет быстро и эффективно решать проблемы и наши пациенты реально видят результаты.

Поход в клинику вызывает у мужчин все-таки немного стрессовое состояние!

Мы выбираем удобное для пациента время, делаем это заранее, чтобы было время и для консультации и для того, чтобы он спланировал свое время для лечебных процедур.

Никаких сложностей не бывает, выпьем чаю, пообщаемся в комфортной обстановке!

Светлана Корытцева, кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог и главный врач “Клиники Корытцевой”Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Светлана Алексеевна, большое спасибо за подробную и интересную консультацию! Сегодня мы говорили о том, насколько важно мужчинам следить за собой, как недостатки в нашей внешности сказываются на нашей жизни и как можно их исправить. В этом непростом и очень деликатном вопросе нам помогла разобраться Светлана Корытцева, кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог и главный врач “Клиники Корытцевой”

Клиника эстетической медицины “Клиника Корытцевой”. город Самара, улица Молодогвардейская, 138. Телефон 226 52-52.

Имеются противопоказания, необходима консультация у специалистов.