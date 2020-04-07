«Здесь готовили летчиков»: в Доме Промышленности был размещен штаб авиабригады завода №18 имени Ворошилова
В 1943 году авиаторы разделили гигантское здание на Куйбышева, 145 с рабочими и инженерами моторостроительного авиазавода имени ФрунзеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
В 1943 году авиаторы разделили гигантское здание на Куйбышева, 145 с рабочими и инженерами моторостроительного авиазавода имени Фрунзе
В Доме Промышленности был размещен штаб авиабригады завода №18 имени Ворошилова. В 1943 году авиаторы разделили гигантское здание на Куйбышева, 145 с рабочими и инженерами моторостроительного авиазавода имени Фрунзе
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