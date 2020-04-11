Бункер Сталина - самая масштабная стройка запасной столицы
Объект №1, бомбогазоубежище для Верховного главнокомандующего, возвели под дореволюционным Домом губернатора на Фрунзе, 167Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Объект №1, бомбогазоубежище для Верховного главнокомандующего, возвели под дореволюционным Домом губернатора на Фрунзе, 167
Бункер Сталина - самая масштабная стройка Запасной столицы. Объект №1 бомбогазоубежище для Верховного главнокомандующего возвели под дореволюционным Домом губернатора на Фрунзе 167
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