2020-05-18T18:40:52+03:00
Городская среда
Антон ЧЕРЕПОК

«Пока все дома»: в период самоизоляции в Самаре начали застраивать вид на Волгу

Здание на территории Иверского монастыря скоро закроет панорамный вид на ВолгуЗдание на территории Иверского монастыря скоро закроет панорамный вид на ВолгуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

О странной активности строителей и чиновников и чем это грозит историческому центру Самары, говорим с председателем самарского отделения ВООПиК Ниной Казачковой и архитектором Ириной Фишман

В период самоизоляции в Самаре начали застраивать вид на Волгу, признали аварийным добротный 4-этажный дом и планируют очередной небоскреб в историческом центре. Разбираемся в странных особенностях сохранения города вместе с экспертами

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