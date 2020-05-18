«Пока все дома»: в период самоизоляции в Самаре начали застраивать вид на Волгу
О странной активности строителей и чиновников и чем это грозит историческому центру Самары, говорим с председателем самарского отделения ВООПиК Ниной Казачковой и архитектором Ириной Фишман
В период самоизоляции в Самаре начали застраивать вид на Волгу, признали аварийным добротный 4-этажный дом и планируют очередной небоскреб в историческом центре. Разбираемся в странных особенностях сохранения города вместе с экспертами