"На 750 коек 840 больных, а вы маски не носите": главврач рассказал, что происходит в Тольятти из-за коронавируса

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:34:35+03:00

Больных все больше, а маски не носят: что происходит в Тольятти из-за коронавируса 00:00 00:00

Коронавирусные госпитали в Тольятти переполнены. На 750 коек приходятся 840 больных. Об этом рассказал главный врач 5-ой тольяттинской больницы Николай Ренц.

По его словам, каждый день на компьютерную томографию привозят больше 200 пациентов. Также Ренц, объяснил что не входит в официальную статистику по коронавирусу и как беспечные жители Тольятти губят свое здоровье и здоровье своих близких. Все подробности слушайте в эфире радио "КП-Самара".