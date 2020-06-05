"На 750 коек 840 больных, а вы маски не носите": главврач рассказал, что происходит в Тольятти из-за коронавируса
Главврач из Тольятти Николай Ренц рассказал, как безответственные горожане загружают врачей работой
Больных все больше, а маски не носят: что происходит в Тольятти из-за коронавируса
Коронавирусные госпитали в Тольятти переполнены. На 750 коек приходятся 840 больных. Об этом рассказал главный врач 5-ой тольяттинской больницы Николай Ренц.
По его словам, каждый день на компьютерную томографию привозят больше 200 пациентов. Также Ренц, объяснил что не входит в официальную статистику по коронавирусу и как беспечные жители Тольятти губят свое здоровье и здоровье своих близких. Все подробности слушайте в эфире радио "КП-Самара".