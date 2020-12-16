А Дедушке Морозу можно позвонить в ZOOM! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый 2021-й год станет семейным праздником даже для тех, кто раньше всегда стремился под бой курантов подальше сбежать от этой самой семейной романтики и посиделок за оливье под обращение президента. Но в этом году все иначе: в тренде домашний Новый год, на всех, кто думает иначе, с упреком глядят врачи из красной ковидной зоны. Семьи, которые раньше встречались только за уроками после работы, этот факт и радует, и пугает.

Мы решили доказать, что все не так страшно, и вместе с ведущим праздников Артемом Архиповым придумали отличные варианты для семейной встречи праздника без тазика Оливье и заливной рыбы с экрана ТВ, чтобы потом не было мучительно больно.

Вариант №1. «Любовь-морковь и прочие глупости».

Для кого: семья с детьми-подростками

Что нужно: терпение

Несколько лет назад на экраны вышла российская комедия с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте. Там некий колдун сначала меняет местами дух мужа и жены, а потом пересаживает взрослых в тела детей и наоборот. Провернуть этот трюк мы предлагаем дома. Договоритесь с детьми, что 31 декабря у вас все будет наоборот. Они: решают, что будет на столе, готовят, украшают стол, придумывают тосты, выбирают музыку для танцев, развлечения. Вы: делаете только то, в чем вас просят помочь, не проявляете инициативу, сидите в телефонах и просто отдыхаете. Если уж так вышло, и дети не смогли отправиться на новый год к друзьям, пусть почувствуют себя командой и главными. По крайней мере, будут уверены, что все получается, как они хотят. Никакого особенного инвентаря не нужно, главное запаситесь терпением и не срывайтесь. Один вечер можно провести не по правилам.

Прогулка по зимнему лесу - отличный способ встретить Новый год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вариант №2

«Двенадцать месяцев»

Для кого: для семьи с детьми, которые верят в сказку,

Что нужно: машина, костюм Деда Мороза, сардельки-купаты или зефир, небольшой мангал, термос с чаем.

Отличный вариант праздника, который не требует ни богато накрытого стола, ни долгих приготовлений. Одевайтесь теплее, садитесь в машину и отправляйтесь на прогулку в лес – особенно удачным будет этот вариант для жителей сельской местности или коттеджных поселков, обладателей дач. Конечно, не нужно уходить далеко - пусть это будет лесная опушка, где вы немного погуляете, вспомнив сказку про 12 месяцев, поищите подснежники или тот самый костер, у которого и сидят братья. А в какой-то момент папа может отстать и появиться уже в образе Деда Мороза с мешком подарков. Для пытливых детских умов взращенных на фантастике вполне подойдет легенда, что Дедушка Мороз в Новый год вселяется в папу, потому что ему нужно материальное воплощение. А закончить прогулку можно маленьким пикником с костром, жареными сосисками и травяным чаем. А домой вы уже вернетесь в Новом году – который обязательно будет самым счастливым.

Главное, чтобы всем было весело Фото: Олег УКЛАДОВ

Вариант №3

«Вокруг света за 5 часов»

Для кого: для семейного торжества с небольшим количеством гостей (братья – сестры, близкие друзья со справкой об отсутствии COVID-19)

Что нужно: от каждой пары гостей или гостя – блюдо их кухни избранной страны и наряд – или элементы в одежде, соответствующие этой культуре. Подготовленные карточки на подставке, в которую гости впишут свои стилизованные имена: Александр может стать Алехандро, Дмитрий – Димитраксом, Михаил – Майком, подборка музыки разных стран.

Если границы закрыты, устроить вечер путешествий можно прямо не выходя из дома. Для этого дайте всем гостям задание – приготовить какое-то блюдо иностранной кухни, в наряд привнести элемент той культуры, а себе придумать стилизованные имена. Конечно, на столе должны быть какие-то основные блюда, чтобы все поместилось, можно установить дополнительный стол для блюд другой кухни и пронумеровать их. Обязательно включите элемент конкурса: нужно догадаться, из какой страны приехало то или иное блюдо. Первый угадавший получает шоколадную медальку.

Выпить бокал шампанского нужно за Новый год в каждой стране – участнице. А Представляющие ее гости должны рассказать о традициях праздника в этом государстве – и не только рассказать, но и всем вместе воплотить ее в жизнь (съесть 12 виноградин, поцеловаться под омелой). Только если будете выкидывать вещи из окна, потом аккуратно соберите их и отнесите на мусорку. И, кстати, не забудьте о традициях празднования в Латинской Америке: немного карнавала и Дед Мороз в плавках (заранее выбирайте, кто им будет) веселью точно не повредит!

Главное - учесть желания всех членов семьи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вариант №4

«Назад в будущее»

Для кого: для большой семьи с несколькими поколениями родственников

Что нужно: старые фотоальбомы, инвентарь для развлечений, которые придумают члены семьи

Хороший вариант праздника для большой семьи с бабушками-дедушками, тетями, племянниками и внуками - тот, который позволяет обменяться своими интересами и научиться чему-то новому. Выключайте телевизор – он не понадобится. Заранее попросите всех гостей - включая самых маленьких и самых взрослых придумать, чему бы они хотели научить всех остальных родственников. Может быть, пришло время бабушке открыть секрет фамильного салата? Дедушка покажет, как танцевал твист в молодости? А внук-пятиклассник поможет всем снять веселое видео для тик-тока и заодно расскажет, что это за зверь. Среди таких «открытий» могут быть и забытые игры, а выросшие братья-сестры могут вспомнить какой-нибудь номер из детства, который готовили для родителей, дяди-тети могут блеснуть своими умениями, о которых другие члены семьи и не подозревали. Самое главное: все буду втянуты в процесс и никто не заскучает: ни дети, ни взрослые.

А что главное для детей? Чтобы подарки были! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вариант №5

«Дети шпионов»

Для кого: для семей с непоседливыми детьми

Что нужно: снеговик, краски, блютуз-колонка и заранее записанное обращение от Деда Мороза, мешок с подарками

Если мама и папа креативные, а дети непоседливые, предлагаем устроить квест. Начать его можно примерно за полтора часа до наступления Нового года, чтобы успеть к бою курантов. Один из вариантов: вся семья усаживается за стол и вдруг звонит телефон у кого-то из детей. Попросите кого-то из знакомых сделать этот звонок и включить заранее подготовленную запись, где неизвестный сообщает, что украл Деда Мороза и его нужно спасти. Дальше включайте фантазию. Квест состоит из 5-6 этапов, на каждом - подсказка, куда бежать дальше. Начните с лестничной площадки или выхода из частного дома. За дверью может стоять коробка с указаниями от похитителя, требованием выкупа (например, сладкий подарок, который ребенок уже получил). По дороге к месту выкупа приготовьте задания, которые нужно выполнить, чтобы обрести силу. Заранее слепите снеговика и пусть дети его раскрасят - для устрашения противника. Поставьте чучело – палку в старой куртке, и пусть дети попадают в него снежками – чем больше. Тем лучше. В морковке снеговика, в кармане куртки чучела можно прятать записки с указаниями, куда идти дальше. В финале детей может ждать мешок с подарками под елкой или каким-то деревом, а в кроне можно спрятать блютуз-колонку с записанным обращением от Деда Мороза, в котором он благодарит за спасение и поздравляет с Новым годом.

Комментарий эксперта

«Обойдитесь без обманутых ожиданий»

Нина Ковалюнас, психолог

Для многих остаться в новогоднюю ночь с семьей и родственниками - выглядит как испытание, а не как радостное событие. Женщин часто пугает большое количество алкоголя, предназначенное для празднования, мужчин - малое количество выборов способов приятно провести время, дети боятся, что им будет скучно. Люди боятся потерять время, отведенное для праздника, поэтому, если хотите остаться дома, лучше подготовить сценарий праздника. Обязательно надо планировать пассивное и активное времяпровождение: пассивное - это взаимные поздравления, проба или совместное приготовление новых, возможно экзотических блюд. Активное времяпрепровождение это и танцы, и заранее приготовленные конкурсы, интеллектуальные коллективные игры, прогулки на воздух.

Не увлекайтесь алкоголем: кажется, что он помогает расслабиться, но обычно наоборот: приводит к агрессии и припоминанию обид.

Если настроения у членов семьи разные - стоит договориться, кто и что делать будет или не будет заранее, не нужно заставлять человека делать то, что он категорически делать не желает, тогда не будет и повода для ссор и конфликтов.

И самый главный совет: не стройте серьезные планы и тогда не будет обманутых ожиданий. Большая проблема семейных праздников в том, что каждый рисует себе идеальную картинку, и когда все начинает выбиваться из продуманного плана, начинаются ссоры и обиды. Позвольте всему идти, как идет. Пусть ваш торт не идеален, дети чумазые, а муж не надел галстук – вы счастливы уже потому, что есть друг у друга. Только мы сами можем выбрать - хорошо и весело провести новогоднюю ночь или испортить себе праздник и настроение.