Самарцам придется запомнить еще некоторые правила жизни в коронавирусной реальности

16 декабря 2020 года губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление о дальнейших мерах обеспечения эпидемиологического благополучия населения. Документ на 11 страницах внушительный и, если вчитываться невнимательно, пугающий. Мы разобрались, что же теперь будет запрещено в регионе с 16 декабря, какие новые ограничения из-за коронавируса в Самарской области начнут действовать, кого они коснутся, а чего опасаться не стоит. Подробный разбор документа и новые правила жизни с 16 декабря 2020 года в Самаре и области представляем ниже.

Контроль за "путешественниками".

В новом постановлении прописано, что каждый человек, который вернулся из-за границы или из других регионов РФ обязан сообщить о своем возвращении по следующим телефонам:

- кол-центра 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82 в рабочее время;

- государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» 8. (846) 222-57-33, 8 (846) 225-71-33 круглосуточно.

Также прописано, что путешественники должны выполнять предписания главного санитарного врача РФ и обязательно обращаться за медпомощью по телефону, если плохо почувствовали себя.

Масочный режим обязателен

Во втором пункте продляется действие масочного режима и социального дистанцирования. Как оговаривалось ранее, маску нужно носить в общественных местах, в лифтах, на парковке. Во всех помещениях, где скапливаются люди, должна быть нанесена разметка для дистанции. Допускать людей без масок в магазины, общественные приемные, в госучреждения, больницы НЕЛЬЗЯ.

Каждый день в многоквартирных домах должны проводиться дезинфицирующие мероприятия. На нерадивые УК можно жаловаться в Роспотребнадзор.

30% сотрудников - на удаленку

Особое внимание в постановлении уделяют обязанностям работодателей. Они должны измерять сотрудникам температуру перед рабочим днем, проводить качественную уборку, взаимодействовать с Роспотребнадзором, если кто-то заболел и представлять весь список контактных лиц, спрашивать с прибывших в РФ работников справку об отсутствии коронавируса в течение трех дней.

Также работодатели обязаны перевести на удаленную работу 30% сотрудников. В первую очередь тех, у кого есть хронические заболевания: сахарный диабет, почки, онкология, астма, тех, кто перенес инфаркт или инсульт.

Для беременных женщин дистанционный режим работы рекомендован.

Пожилым - никаких бассейнов

Для лиц старше 65 лет сохраняется режим обязательной самоизоляции до 17 января. Выходить из дома можно только за продуктами, для прогулки с собакой или физкультуры на открытом воздухе, обращения за медпомощью или поездки на работу (это касется незаменимых сотрудников, без которых невозможно функционирование организации).

Также организации и индивидуальные предприниматели не имеют права допускать лиц старше 65 лет в бассейны, фитнес-центры, спортивные клубы, в кино и театры, на концерты и в другие культурно-досуговые учреждения.

Массовым мероприятиям и корпоративам - жесткое нет

В постановлении описано, какие организации в Самарской области имеют право работать и как в новых условиях.

- фитнес-центры, бассейны, объекты спорта работают с 50% наполняемостью,

- спортсмены продолжают тренировки на открытых и закрытых площадках,

- на профессиональные спортивные соревнования можно продавать только 20% билетов на трибуны,

- официальные всероссийские физукультурные мероприятия разрешены, региональные - с числом участников до 50 человек.

- ЗАГСы работают, но в церемонии участвуют не более 10 человек или меньше (1 человек на 4 кв.м.),

- детские санатории работают, если соответствуют всем правилам безопасности,

- театры и кинотеатры, цирки и другие досуговые учреждения работают, в зале не больше 50% зрителей.

В торговых центрах - особенные требования. В магазине должно находиться не больше чем 1 посетитель на 4 кв.м. Если людей больше - их оставят перед входом, в очереди.

Фуд-корты могут работать только с электронным меню.

Рестораны работают с 23.00 до 6.00 только при 50% загрузке. Нельзя проводить новогодние корпоративы.

Закрыты ночные клубы и дискотеки, аквапарки и детские развлекательные центры.

Запрещается проведение театрально- зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий.

Детям в торговых центрах не место

Дистанционное образование для детей продлевается до 28 декабря 2020 года включительно, затем школьников отправляют на каникулы.

До 17 января 2021 года несовершеннолетним до 18 лет нельзя без родителей или законных представителей находиться в торговых центрах, на фудкортах, в торгово-развлекательных центрах.

Вузам и учреждениям СПО рекомендовали проводить лекции в дистанционном режиме, практические занятия - в очном.