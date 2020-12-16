Самарские медики учат компьютер делать прогноз степени тяжести COVID-19 у пациентов

Компьютеру для расчета модели нужны будут результаты 4-6 исследований

Самарские медики намерены научить компьютерный разум определять, насколько тяжело будет болеть коронавирусом тот или иной пациент - на основании 4-6 исследований и данных о хронических заболваниях. Сейчас в клиниках СамГМУ уже испытывают аппаратно-программный комплекс для поддержки принятия врачебных решений - именно так эта программа называется официально. Научную работу вуз проводит по поручению Правительства РФ. Как рассказали журналистам сайта samara.kp.ru в университете, комплекс нужен, чтобы сделать более автоматизированным процесс диагностирования и прогнозирования развития вирусных пневмоний, в том числе вызванных COVID-19.

Оказалось, что сделать это возможно. Сначала ученые нашли техническое решение, а сегодня его уже используют на практическом этапе. Сейчас уже собраны и проанализированы данные 350 пациентов с подтвержденным COVID-19 по 50 показателям. Впереди - большая работа по изучению клинических и биохимических биомаркеров поражения легких. На основе собранных показателей специалисты университета сформируют базу данных пациентов и проведут испытания ПАК в клинических условиях. Комьютеру дадут новую задачу - данные исследований пациента, и он должен будет, опираясь на имеющиеся данные, сделать прогноз развития его болезни.

Завершить второй этап научной работы планируют в марте, к этому времени ученые разработают прототип системы, которая будет работать на базе математической предективной модели на основе наиболее значимых параметров.

- Это будет компьютерная программа, которая позволит прогнозировать степень тяжести течения коронавирусной инфекции у пациентов с COVID-19, - рассказал журналисту КП-Самара ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. - Основная часть проекта заключается в том, чтобы усовершенствовать эту программу не просто для больных с COVID-19, а именно для пациентов, у которых есть еще и сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, метаболический синдром и другие.

Сейчас на первом этапе команда медиков выделяет наиболее значимые показатели, которые реально влияют на картину течения коронавируса. Именно эти показатели и войдут в формулу, по которой будет проводиться расчет степени тяжести.

- Например, приходит пациент к врачу, ему назначают исследования из 4-6 показателей, которые вошли в формулу расчета степени тяжести коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. Далее участковый врач вносит значение этих показателей в программу, которая производит автоматически расчет и выдает прогноз по возможной степени тяжести течения болезни у конкретного больного, - объясняет заведующий кафедрой и клиникой инфекционных болезней с эпидемиологией Клиник СамГМУ Дмитрий Константинов.

В этом случае уже можно будет дифференцировать пациентов, понимая: нужен ли им дополнительный медицинский контроль.

- Например, риск развития тяжелого течения болезни на данном этапе составляет 98%. Тогда мы понимаем, что пациенту требуется стационарное наблюдение, усиление патогенетической терапии и динамический контроль за жизненно важными лабораторно-инструментальными показателям, которые определяют тяжесть течения болезни, - отмечает Константинов.

В итоге эта программа должна помочь врачам как можно раньше определять, что у пациента болезнь может начать развиваться по негативному сценарию. И, конечно же, в таком случае врачи будут следить за здоровьем таких пациентов в первую очередь и именно им отдавать предпочтения при госпитализации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Опаснее, чем кажется: Новое свойство коронавируса обнаружили ученые из Санкт-Петербурга

Инфекция, спровоцировавшая мировую пандемию, продолжает преподносить сюрпризы исследователям (подробности)

Можно ли прививаться «Спутником V» переболевшим коронавирусом и людям старше 60-ти: Отвечает Минздрав

Как быть тем, кто уже перенес ковид, в том числе бессимптомно, и как будут защищать от инфекции представителей старшего поколения, kp.ru рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов (подробности)

«Коронавирус мутирует»: медик рассказала о новых осложнениях после болезни

Заболевание быстрее прогрессирует (подробности)

«Коронавирус стал более смертельным»: врач рассказала о новых мутациях COVID-19

К счастью, новые методики лечения помогают врачам справляться с болезнью (подробности)