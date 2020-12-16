Самарские предприятия продолжают повышать производительность и сокращать расходы

Успехи предприятий высоко оценили и на федеральном уровне Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2018 году в России стартовал национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», инициированный президентом России Владимиром Путиным. Наш регион в числе первых активно включился в реализацию этого проекта. Среди предприятий-пионеров «Средне-Волжский Механический Завод» («СВМЗ»). Три года назад здесь выбрали и модернизировали одну из линий. Помогали в этом специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. Улучшения произвели исключительно внутренними ресурсами с использованием принципов бережливого производства. Успех пилотного проекта вдохновил на преобразование и других производственных потоков. Все три года, пока предприятие участвует в проекте, его поддерживает специалисты центра компетенции. Сейчас сотрудники предприятия делятся успешным опытом и продолжают совершенствовать свои процессы.

В Самарской области несколько предприятий получили награду

- В этом году мы работали над скоростью отгрузки и обеспечением заказчика продукцией, также нам удалось снизить себестоимость продукции. Этот год показал, что мы были готовы к работе в сложных ситуациях, связанных с ковидом, - отметил директор Средне-Волжского механического завода Николай Липченко.

Чтобы все предприятия-участники национального проекта могли познакомиться с инструментами «Бережливого производства» и внедрили их в свои офисные и производственные процессы, под руководством министерства промышленности и торговли Самарской области и Регионального центра компетенций в сфере производительности труда на базе Средне-Волжского механического завода была открыта обучающая площадка - «Фабрика процессов».

Успехи предприятия высоко оценили и на федеральном уровне. В прошлом году завод подал заявку на самый престижный конкурс по бережливому производству - Кубок имени Гастева. Экспертная комиссия оценивала, насколько быстро продвигаются процессы на производстве и какой результат они дают. В итоге завод занял первое место в номинации «Лучшие показатели в развитии процессов».

- Результат абсолютно заслуженный. Компания вступила в национальный проект самой первой в Самарской области, даже в первых семи пилотных регионах они были первыми. За полгода достигли очень хороших результатов, так по производительности это плюс за первый года 10%, за второй - плюс 15% и сейчас плюс 30%, - рассказал начальник управления по макрорегиону Федерального центра компетенций Павел Мякотин.

Еще один кубок

Еще одно предприятие Самарской области также было удостоено кубка Гастева, «Пегас-Агро». Здесь производят сельхозтехнику, в частности, самоходные опрыскиватели «Туман». Благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» на предприятии вдвое сократили незавершенное производство и увеличили выработку в смену на 19%.

В этом году продукция предприятия пользовалась повышенным спросом. Из-за пандемии импортные запчасти и готовую технику ввозить стало непросто, поэтому отечественные машины стали нужны всем. Если бы не нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» и серьезная работа в области бережливого производства, с таким спросом завод мог бы и не справиться. Найти точки роста сотрудникам помогли эксперты Федерального центра компетенций.

- Мы переставили оборудование, посчитали по времени, нашли узкие места. За счет этого мы без всяких вложений примерно на 30 % ускорили процесс окраски, - рассказывает начальник управления качеством предприятия по производству сельхозтехники Андрей Горбатовский.

Абсолютному лидеру конкурса присуждается переходящий Кубок им. А.К. Гастева

Кроме того, на участке сварки штанг был внедрен производственный анализ, сбалансирована нагрузка между операторами линии, разработана специальная стандартная операционная карта. Если раньше на сварку уходило 240 минут, то теперь 140.

- Любое предприятие озабочено вопросом: как тем же количеством людей и с теми же ресурсами нарастить продукцию без потери качества. Вот эту задачу мы успешно решаем в рамках этого проекта. Мы получили доступ к информации, с нами работали специалисты Федерального центра компетенций. У них аккумулирован лучший международный и российский опыт, - отметила генеральный директор предприятия Светлана Линник.

Помощь для дальнейшего развития

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на предприятиях губернии - ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

Участие в национальном проекте дает предприятиям не только возможность участвовать в престижном конкурсе, но и открывает целый ряд возможностей. Для предприятий-участников предусмотрено бесплатное обучение и переобучение сотрудников, а в дальнейшем каждое предприятие, соответствующие определенным критериям, которое завершило работу по национальному проекту, может получить льготный заем на дальнейшее развитие. Присоединиться к национальному проекту может любое предприятие несырьевого сектора, соответствующее определенным критериям.

Справка КП:

Конкурс на кубок им. А. К. Гастева – самый масштабный в России и СНГ проект по бережливому производству, направленный на выявление и пропаганду опыта организаций, компаний и корпораций – лидеров в развитии бизнес-систем, повышении производительности труда, достижении устойчивого развития. Конкурс проходит с 2011 года.

Жюри оценивает бизнес-системы конкурсантов по направлениям: «Развитие процессов», «Развитие сотрудников и менеджмента» и «Устойчивое развитие бизнес-системы». Организации соревнуются в 18 различных номинациях. Абсолютному лидеру конкурса присуждается переходящий Кубок им. А.К. Гастева за достижение значительных результатов в повышении производительности труда и развитии бизнес-систем.

Предприятиям, ставшим призерами премьер-лиги конкурса, ФЦК оказывает адресную поддержку.