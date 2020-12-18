Два-три слоя и завязки за ушами: какая маска лучше всего защитит зимой

Маски стали средством, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прилавках в 2020 году каких только защитных масок не встретишь! Бесшовные и узкие «под нос», с клапаном и без, хлопчатобумажные и синтетические… Зимой носить маски сложно, на первый план выходит материал, из которого изготовлены эти средства защиты.

Сергей Неняйкин, врач ковидного госпиталя Клиник СамГМУ

- Тканевая маска, конечно, не спасет от заражения коронавирусом в «красной зоне». Однако может защитить от вируса, или хотя бы снизить вирусную нагрузку в бытовых ситуация – например, в магазине или в транспорте. Главное, выбирайте маску, которая плотно прилегает к лицу, и не забывайте вовремя ее менять и стирать после каждого использования. А вот носить маску на улице все время в морозы не стоит – так труднее дышать, потеет кожа, к тому же маска быстро становится мокрой, и уже не может защитить от вируса. Для «согревания» маска тоже не поможет – на ней оседают капельки жидкости, охлаждаются – лицо будет охлаждаться тоже.

Какая же модель оптимальная для русской зимы? Чтоб тепло сохраняла, кожу не портила, очки не потели и от вируса защищала.

А вот этап маска не очень хорошо прилегает к лицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

1.Форма

Прямая – нет

Заостренная к носу - да

- В многоразовых тканевых масках нет металлической пластинки, которая фиксирует маску на переносице. А поскольку форма лица у всех разная, то маска прямой формы оставляет зазор между тканью и щекой, в который могут проникнуть вирусы, - объясняет самарский инфекционист, врач ковидного госпиталя Клиник СамГМУ Сергей Неняйкин. – Заостренные к носу маски лучше сидят на лице. Оптимальная высота «языяка» - до середины переносицы.

2.Крепления

Заушные резинки – нет

Завязки – да

- При долгом ношении от резинок будут болеть уши, - объясняет Сергей Неняйкин. – Варианта два. Или использовать специальные пластиковые пластины – «елочки», которые располагаются сзади головы чуть выше затылка, и крепить к ним резинки вместо ушей. Или выбрать маску с обычными завязками. Я предпочитаю второй вариант.

3. Материал

Хлопчатобумажная ткань – нет

Синтетическая ткань – нет

Комбинированная маска – да

- Хлопчатобумажная ткань быстро теряет форму и, соответственно, плотность прилегания, зато приятна к коже. Синтетика, напротив, хорошо держит форму, но может вызвать раздражение на коже. Идеальный вариант – двухслойная маска, где внешний слой – синтетика, а внутренний – хлопчатобумажный.

Тканевые маски - хорошо, но ткани должно быть несколько слоев Фото: Алексей БУЛАТОВ

4. Защита от запотевания

Клапан – нет

Жидкость–«антизапотевайка» - да.

- Основная часть клапанов на многоразовых масках работают «на выдох». Это удобно для тех кто носит очки – теплый воздух выходит в клапан, а не в зазор между маской и щекой, так что стекла не запотевают. Однако при этом теряется одно из главных защитных свойств – если вы больны, вирус через этот клапан выйдет наружу. Мы в ковидном госпитале для защиты очков и защитных экранов от запотевания используем специальную жидкость. Можно приобрести ее в салонах оптики или использовать более дешевую – для автомобильных стекол.

5. Защита от натирания

Маски со швом – нет

Бесшовная маска – да

- Шов посередине маски может оставить след и даже натереть кожу, особенно зимой, когда лицо под маской становится влажным из-за теплого воздуха. Лучше использовать бесшовную маску. Для защиты кожи в мы в госпитале используем самый обычный детский крем. Если маска сильно натирает переносицу, можно заклеить переносицу мягким пластырем.

НА ЗАМЕТКУ

Как правильно дезинфицировать многоразовую маску

Главный способ погубить вирусы – это выстирать маску с любым моющим средством, будь то мыло, порошок или даже жидкость для мытья посуды. Цель – расщепить жировую оболочку вируса, после чего он сам распадается. Любое из моющих средств с этим справится.

- Необязательно стирать маски при температуре в 90 градусов, достаточно 30-40 градусов, - отмечает старший преподаватель физического факультета Самарского университета Галина Рогожина. – Единственное «но» – маски лучше стирать отдельно от других вещей, особенно детских. Также можно хорошенько прогладить тканевую маску утюгом, лучше всего – в режиме обработки горячим паром.

Медицинская маска - не самый удобный вариант, как ни странно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Важный нюанс – режим обработки и дезинфекции многоразовой маски зависит от материала, из которого она изготовлена.

- Тканевую маску носить рекомендуется не более 3-4 часов,- говорит Сергей Неняйкин. - После этого надо постирать и прогладить. Марлевые маски даже из 6-8 слоев выходят из строя через 4-5 повторных использований. Обратите внимание: если после нескольких стирок вам стало легче дышать через марлевую повязку, значит, ее защитные свойства уже снизились. Гораздо дольше прослужат тканевые маски. Главное – чтобы в них было как минимум два-три слоя ткани. Для дезинфекции подойдет обычная стирка с последующей обработкой утюгом. Если моющего средства под рукой нет, можно просто сильно нагреть ткань - вирус погибает при воздействии температуры в 60-70 градусов в течение 10-15 минут.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Мелита Вуйнович, Представитель ВОЗ в России

- ВОЗ не говорит, что маски обязательно надо носить на улице. Исключение – ситуации, когда вы не можете соблюдать достаточную физическую дистанцию от других людей. Если просто пройти по улице рядом с человеком, у которого ковид, риск минимальный. Если стоять с ним рядом на остановке 10-15 минут – риск гораздо выше. Если ходить в маске в мороз по улице, она будет мокрая и ее надо будет менять. Лучше всего использовать маски внутри помещения. Также рекомендуется чаще проветривать помещения, где находится много людей, и стараться соблюдать дистанцию в метр-полтора.