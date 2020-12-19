В некоторых регионах, где есть города Золотого кольца, началась вакцинация от COVID-19.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Количество заболевших коронавирусом растет. В каждом регионе, где есть города Золотого кольца, за сутки новых заразившихся выявляют около сотни, а в Подмосковье и того больше. Там закрыты музеи, рестораны и бары не работают по ночам, спортивные мероприятия проходят без зрителей. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого Кольца на 19 декабря 2020 года.
В каждом из городов Золотого кольца действует масочный режим. Это значит, что без маски вас не пустят ни в ресторан, ни в музей, ни в магазин или аптеку. Кроме того, в Иваново у вас не только проверят наличие маски, но и правильно ли она надета. Т.е. закрывает она нос и рот.
Везде рестораны и бары закрыты по ночам.
Музеи еще кое-где работают. Закрыли их только в Ивановской области и в Подмосковье. Посмотреть получится только на парки.
Власти регионов продолжают бороться с коронавирусом. Так, во Владимирской области началась прививочная кампания. До конца года хотят привить 1300 человек. Именно такое количество вакцины есть в регионе. Пока успели привить 156 жителей области.
При этом в той же Владимирской области 91% коек в коронавирусных госпиталях заняты, а работодателям рекомендовали отправить на дистанционную работу треть сотрудников.
Вакцину получили и в Костромской области, а лекарств там хватит, по сообщению властей, на 39 дней.
О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 518 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 974 (+6)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1213 (+14)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 7255 (+81)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 6921 (+86)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 5556 (+65)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30