В некоторых регионах, где есть города Золотого кольца, началась вакцинация от COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество заболевших коронавирусом растет. В каждом регионе, где есть города Золотого кольца, за сутки новых заразившихся выявляют около сотни, а в Подмосковье и того больше. Там закрыты музеи, рестораны и бары не работают по ночам, спортивные мероприятия проходят без зрителей. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого Кольца на 19 декабря 2020 года.

В каждом из городов Золотого кольца действует масочный режим. Это значит, что без маски вас не пустят ни в ресторан, ни в музей, ни в магазин или аптеку. Кроме того, в Иваново у вас не только проверят наличие маски, но и правильно ли она надета. Т.е. закрывает она нос и рот.

Везде рестораны и бары закрыты по ночам.

Музеи еще кое-где работают. Закрыли их только в Ивановской области и в Подмосковье. Посмотреть получится только на парки.

Власти регионов продолжают бороться с коронавирусом. Так, во Владимирской области началась прививочная кампания. До конца года хотят привить 1300 человек. Именно такое количество вакцины есть в регионе. Пока успели привить 156 жителей области.

При этом в той же Владимирской области 91% коек в коронавирусных госпиталях заняты, а работодателям рекомендовали отправить на дистанционную работу треть сотрудников.

Вакцину получили и в Костромской области, а лекарств там хватит, по сообщению властей, на 39 дней.

О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 518 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 974 (+6)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1213 (+14)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 7255 (+81)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 6921 (+86)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 5556 (+65)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30