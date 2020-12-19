"Она лечила его, а он делился едой": в Самарской области бычок подружился с котенком

Такая чудесная дружба умиляет всех Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заезжая на территорию племенного завода "Дружба", мы даже и не знали каким, символичным окажется это название. Хотя приехали сюда как раз за символом - символом наступающего 2021 года - белым быком.

- Белых нет, есть черно-белый, - развели руками работники завода и с улыбкой добавили, - но он у нас необычный, идет в комплекте с котом.

Так мы и познакомились с 4-месячным теленком Мишей, а точнее Михал Семенычем Вторым (первый, так сказать, давно ушел на пенсию, и отдыхал на сене) и его ровесницей Мусей.

Муська друга совсем не боится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Явно был не год быка"

Миша родился в августе 2020 года и с первых минут все пошло не так.

- Отел был тяжелым, и у малыша при рождении оказалась сломана ножка, - рассказывает главный зоотехник завода, селекционер Джамиля Шмидт, - Для коров и быков это часто приговор, их не купят, и оставлять их это лишь траты.

Обычно молодых бычков забирают в 2 месяца. Мише же провел на племенном заводе "Дружба" уже четыре. Приходили покупатели, смотрели его, но видели, что малыш хромает, думали больной и проходили мимо.

Конечно, теленка лечили. Наложили лангетку, а когда сняли, он просто боялся наступать на ногу, почти не выходил из своего загона. Так бы и не ясно было, как сложится его судьба, возможно вполне печально, если бы не маленькая наглая кошечка.

Бычок Миша хромал и никто не забирал его Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"За молоком вне очереди"

Племенной завод "Дружба" насчитывает более 2 тысяч голов скота, при том не только коров и быков, но и баранов. Немало там и "неучтенных" жителей. Кошки и коты облюбовали каждый угол коровников, на улице они тоже на каждом шагу. За пару часов там, несколько десятков мы точно насчитали. Еще бы - каждый день свежее молоко. К мискам с ним просто выстраиваются пушистые очереди, кто-то может и голодным остаться.

Только трехмесячная Муська оказалась хитрее.

- Зачем ждать и толкаться между собратьями, когда Мише вон одному сначала по 4 литра, а сейчас по 10 литров молока 2 раза в день приносят. Он у нас с аппетитом, - рассказывает Джамиля Шмидт. - Ну и эта мелочь, как только мы Мишу кормить, к нему. Слизывала молоко которое с бутылочки капало, да и этот тоже потом ей морду поставлял, не жадничал. Главное, только ей, от остальных кошек отворачивался.

Кошкам на сеновале тепло и уютно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А котенок оказался благодарным. Сотрудники завода стали замечать, что Муся то и дело, спит в загоне у Миши, то на нем устроиться, то у его больной ножки.

- А потом и вовсе удивительно себя повела. Стала помогать нам Мишу из загона выводить. Он боится. Она рядом ходит мяукает, зовет. А потом бежит вперед, останавливается и ждет его, мол идем со мной, все хорошо.

Корреспондент "КП-Самара" познакомилась с Мишей поближе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Курс реабилитации от "подружки" пошел теленку на пользу. Нога зажила, и сейчас, глядя, как он несется из коровника на улицу, не скажешь, что вообще болела.

С Мусей они по-прежнему неразлучны. Правда, теперь здорового Мишу могут продать, но заводчики настроены решительно.

- Отдадим только вместе с котенком. Завод существует с 1957 года. Может и были тут такие истории, но на нашем веку, лет за 15, она впервые. Такую дружбу рушить нельзя. Это и нам пример, что вместе все преодолеть можно.

Сладости и деньги

В такой непросто год, с пандемией и ее последствиями, пример дружные теленок и котенок показали самый актуальный. А главное, еще и предсказаниями порадовали.

Все-таки 2021 год - год быка. Так что, мы решили спросить у Миши совета на будущее. Перед теленком разложили разные вкусности: листья салата, ржаной хлеб, яблоки и сахар. Каждому продукту мы придали свое значение. Ну а Мише оставалось только выбрать.

Миша нагадал самарчанам хороший год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теленок, не долго думая, потянулся за сахаром и тем самым, пообещал самарцам в 2021 году сладкую жизнь. Однако через несколько секунд юный бычок потянулся к листьям салата, которые в этот раз символизировали материальное благополучие.

Резюме гадания: 2021 год для жителей Самарской области принесет деньги, на которые, они смогут подсластить свою жизнь, купить то о чем давно мечтали, или попутешествовать в рамках доступных направлений, порадовать родных и близких.

P.S: Речь конечно не идет о денежном дожде, судя по тому, что за бычком перед гаданием пришлось минут 40 побегать, самарцам придется потрудиться, но труды будут вознаграждены.