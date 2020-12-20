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Происшествия

Жестоких братьев задержали за двойное убийство в Оренбурге спустя 24 года

Оказалось, что все это время они жили с поддельными паспортами. Задержали их в Челябинской и Нижегородской областях
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Следователи задержали грабителей по месту жительства

Следователи задержали грабителей по месту жительства

Полицейские задержали двух братьев, которых 24 года искали по всей стране за совершение двойного убийства. Оказалось, что все это время они спокойно жили с поддельными документами, разъехавшись по стране. Одного из братьев нашли в Нижегородской области, второго – в Челябинской.

Страшное преступление произошло в Оренбургской области в ноябре 1996 года. На берегу озера Микутка нашли два полусожженых трупа – брата и сестры 23 и 26 лет. Чуть позже выяснилось, что их убили дерзкие грабители, забравшиеся к ним в дом по ул. Ленинградской. Сначала несчастных мужчину и женщину расстреляли, а потом преступники захотели скрыть следы, оттащили тела в укромный закуток, попробовали сжечь, но до конца не справились.

Преступников объявили в федеральный розыск, но 24 года они ускользали от правосудия. Но полиция не останавливала поиски. Остались улики – биологические следы. Преступников искали по всем базам, они прятались, меняли документы и место жительства. Но все же «засветились». Как именно удалось выйти на мужчин, следователи не сообщили. Видимо, проверка шла по всем базам и фигуранты попали в поле зрения криминалистов.

Задержания прошли в частном доме и в квартире в Нижегородской и Челябинской областях. На видео запечатлены кадры, как отряд в форме врывается в дом, мужчину кладут лицом на пол, а он не может понять, какие претензии к нему предъявляют. Впрочем, подозреваемым предстоит в деталях вспомнить события 24-летней давности. Судя по картинкам, представленным следственным комитетом, жили подозреваемые в роскоши. Сейчас подозреваемым 51 год и 56 лет – на момент преступления они были почти ровесники своих жертв и придерживались философии лихих 90-х, когда за копейки были готовы отобрать человеческую жизнь.

Как объяснили в ГУ МВД РФ по Оренбургской области, сейчас подозреваемых доставили в город, рядом с которым и было совершено преступление, они заключены под стражу, следователи проводят все необходимые проверки и после этого задержанным предъявят обвинение.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

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