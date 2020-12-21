Последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 21 декабря 2020

В тереме Снегурочки ждут гостей

Самые не внушающие оптимизма последние новости о коронавирусе приходят из городов Золотого Кольца. По состоянию на 21 декабря 2020 года здесь не самая лучшая ситуация - во всех регионах, входящих в туристический маршрут, счет идет на сотни заболевших. Для туризма пандемия огромная потеря - раньше зимние каникулы были хлебным временем. Туристы приезжали и в музеи, ехали и на родину Снегурочки в Кострому. Сейчас все туристические программы минимизированы. В Подмосковье, например, и вовсе закрыты музеи, рестораны и бары работают только днем - в общем, мало приятного в таком путешествии.

В Костроме все же решили не отказывать желающим увидеть терем Снегурочки. Правда, для посещения нужно оставить заявку на бронирование - сотрудники предупреждают, что время работы может меняться. Гостей здесь принимают небольшими группами, в защитных масках, работает гостиница "Снегурочка".

В обычном режиме работает и Владимирско-Суздальский музей-заповедник. Гостей приглашают на экскурсии - также небольшими группами и по предварительному бронированию.

Зато одна из авиакомпаний предложила другой способ побывать в городах Золотого Кольца - вернее над ними. Москвичам и всем желающим предлагают купить билеты на полет в никуда. Это полтора часа в самолете над городами Золотого Кольца. Так на них смотреть сегодня, пожалуй, безопаснее всего.

О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 534 (+8)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 991 (+9)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1221 (+8)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 7340 (+41)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 6994 (+27)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 5556 (+65) - по состоянию на 18 декабря, в выходные не обновляется

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30