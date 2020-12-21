Как в Шенталинском районе преобразилась детская поликлиника

Проект "Бережливой поликлиники" помог избавиться от очередей

Жители Шенталинского района уже второй год не устают удивляться переменам, которые происходят в районной детской поликлинике. Преобразования уже с 2019 года происходят благодаря нацроекту «Здравоохранение», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. Сначала по проекту «Бережливая поликлиника» здесь изменили подход к обслуживанию пациентов и работе врачей, а в этом году поставили новое современное оборудование - для более точных и быстрых исследований.

Развитие детской медицины — одно из направлений нацпроекта. Реализация нацпроекта в Самарской области находится на контроле у губернатора Дмитрия Азарова. Повышение доступности и качества медицинских услуг - в том числе, часть стратегии лидерства главы региона. Как отметил глава региона, таких темпов развития системы здравоохранения, причем как высокотехнологичного, так и первичного звена не было никогда.

Время ожидания приема у узких специалистов тоже снизилось

В этом году организационные проекты по оптимизации работы с применением инструментов бережливого производства будут реализованы в 78 детских и 15 взрослых поликлинических отделениях, в том числе в отдаленных районах губернии. А в детской поликлинике Шенталинского района с важной задачей уже справились на «отлично».

- В 2019 году мы реализовали пять проектов, чтобы улучшить оказание медицинских услуг детям. Сразу решили самые важные задачи: появился инфомат для электронной записи к врачу – разгрузили регистратуру, перераспределили потоки пациентов, чтобы разделить здоровых и болеющих детей, уменьшили время ожидания и по-другому организовали рабочие места врачей. В итоге мы услышали благодарности от наших посетителей, которые теперь проводят в ожидании гораздо меньше времени, - говорит главврач Шенталинской ЦРБ Вячеслав Михайлов.

Главная медсестра больницы Лилия Морозова объясняет: вся работа проводилась постепенно, на каждом этапе находили «слабые» места и проводили усовершенствования работы. В первую очередь потоки пациентов распределили в зависимости от их посещения. Жителям объяснили, почему выгодно записываться на прием удаленно, в итоге на одного пациента в регистратуре теперь тратят до 2 минут. Усовершенствовали и систему хранения карточек.

- Сейчас мы работаем над тем, чтобы подбирать медкарты для врача накануне приема, своевременно доставлять все документы в кабинет медика, - говорит Лилия Морозова.

Новый аппарат узи позволяет проводить исследования маленьким пациентам

Важным шагом стала и организация отдельных кабинетов для узких специалистов, выделение специального времени для забора анализов у детей. В итоге время на профосмотр ребенка первого года жизни сократилось в два раза. Также сокращены маршруты похода между специалистами среди детей 13-14 лет (в шесть раз) и в 2,4 раза для детей 15 лет. Время ожидания у педиатра сократилось в четыре раза до 15 минут.

- Но мы ставим более амбициозные цели, хотим принимать всех пациентов точно по времени. Важно и то, что сегодня приём узкими специалистами, такими как хирург, невролог осуществляется в определённое время , и маленьким пациентам не приходится перемещаться из здания в здание и стоять в очереди вместе со взрослыми., - отмечает Лилия Морозова.

Конечно, изменения происходят не только в порядке приема. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в детской поликлинике Шенталинского района появился новый аппарат УЗИ, в итоге потоки пациентов разных возрастов удалось максимально разграничить. Оснащение кабинетов узких специалистов продолжилось и в 2020 году.

- Мы получили специальный аппарат ЭКГ, теперь имеем возможность делать больше точных исследований, сократили очередь пациентов-детей. Современное, высокоточное оборудование позволяет делать исследования и самым маленьким детишкам, и подросткам, расшифровывать кардиограмму стало гораздо легче и все это только в положительную сторону сказывается на качестве оказания медпомощи, - отмечает врач-кардиолог Раиса Маховикова.

Также в кабинете окулиста появился новый авторефрактометр, который позволяет ставить уточненные диагнозы, открылся детский стоматологический кабинет.

Всего в рамках нацпроекта в этом году 39 детских учреждений региона получат 89 единиц медоборудования, в том числе тяжёлое: 2 компьютерных томографа, 10 рентгенов, 20 аппаратов УЗИ.