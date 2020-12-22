Как загадать желание так, чтобы оно обязательно сбылось? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Написать на листочке, сжечь, высыпать золу в бокал с шампанским и успеть выпить под бой курантов. Веришь - не веришь, а иногда этот обряд помогает. Теперь уже не магия, а целая наука - загадать так, чтобы сбылось. Экстрасенс, астролог и эксперт по планированию и мотивации, объяснили главные ошибки при загадывании желаний и подсказали, как желать правильно.

Попроси у елочки

Оказывается хвойная красавица - это не только символ Нового года и элемент праздничного дизайна. Она основа для загадывания желаний, своеобразная доска планирования.

- Во-первых, елка создает настроение, а позитивный настрой очень важен, - говорит астролог Ольга Андреева, - А с точки зрения астрологии, елка - это символ нашего планирования. Ее нужно ставить в определенном месте дома, лучше там, где она активирует положительную энергию. Обычно это центр дома, центр комнаты. Наряжать ее лучше до зимнего солнцестояния и оставлять на 29 дней - это лунный цикл. Советую обратить внимание на низ елки. Все что внизу - это наша основа - наша опора. Поэтому вниз елки мы ставим то, что хотим стабилизировать в будущем году. Хотите укрепить бизнес? Положите под елку его символ, если вы занимаетесь автомобилями, положите туда ключ от машины. Хотите укрепить отношения? Поставьте вниз семейное фото. Затем украшаем ствол и ветки елки - на них вешаем символы своих конкретных целей: деньги, туристические проспекты, если хотим в путешествие, пинетки или куклу, если планируете прибавление в семье и т.д. Вершину елки украшаем тем, что хотим реализовать с нуля. Но всю елку, конечно, тоже не надо завешивать символами, пусть она будет зеленой и красивой.

- Да, в этом случае елка – это визуализация ваших желаний, - соглашается тренер по мотивации и планированию Владимир Калашников,- Работает принцип - чем больше мы думаем о чем-то, чем больше внимания этому уделяем, тем ближе к цели.

Главное, правильно определиться с мечтой Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Не жги мечту

А самое первое, что пришло нам на ум – сжечь и выпить записку с желанием – имеет какое-то объяснение? Эксперты считают, что это милая традиция, но с точки зрения целеполагания малоэффективная.

- Желания должны быть четкими и конкретными. Вряд ли за минуту можно их так сформулировать, - считает эзотерик Татьяна Жмакина, - Но на это, у людей есть как минимум весь день - 31 декабря. А вообще, писать желания можно и нужно постоянно, хоть целые книги. Но лучше из них выделить 2-3 основные цели, не распыляться на все. Запрос во вселенную вы уже все равно сделали. Еще один важный момент: писать желания нужно с формулировкой настоящего времени. Не «я хочу», «у меня будет», а «у меня есть». И нужно морально себе разрешить исполнение своих желаний. Не просто сказать, «я зарабатываю столько-то», а представить и почувствовать, как эти деньги к вам приходят. Ну, а сжигать лучше то, от чего вы наоборот хотите избавиться. Напишите на бумаге «болезнь», «одиночества» и уничтожьте, оставив все в уходящем году.

Записывать желания астрологи советуют на растущей луне.

- Сейчас самое время, луна будет расти до 30 декабря, - отмечает Ольга Андреева. – Пишите в утвердительной форме, в позитивной форме. И обязательно указывайте дату исполнения желания.

Владимир Калашников советует четко ограничить о времени исполнения разных желаний.

- Есть такая техника «достигаторство», в ней советуют иметь как можно больше целей. Мы же не знаем, как может повернуться наша жизнь, поэтому на любом пути должны быть наши цели и мечты. Исполняются желания – в нас растет энергия успеха.

Истина или ложь?

Как понять, чего именно я хочу в новом году? А если я ошибаюсь и желаю того, чего от меня ждут окружающие? Астрологи рекомендуют слушать сердцем, что вы чувствуете, думая о какой-то цели. А коуч Владимир Калашников дает совет более практичный:

- Есть такая практика «важно - не важно». То, что нам важно, мы это делаем. Что касается желаний на будущее. Самый простой способ определить их истинность - задать себе вопрос «зачем» и дальше все зависит от ответа. Например, хочу обновить гардероб. Зачем? Чтобы чувствовать себя увереннее. Зачем? Чтобы общаться с людьми в определенных кругах. Зачем? Чтобы найти свою вторую половину. И тогда от простой цели купить одежду мы выходим на нашу истинную цель. А дальше мы ее анализируем: действительно ли, чтобы найти вторую половину, мне нужна именно новая одежда. Нужный ли это шаг на пути к этой цели.

ВАЖНО!

Куда смотришь, туда и едешь

- Уж если готовиться к загадыванию желаний основательно, то можно сразу составить план на год, то есть систематизировать все свои "хотелки". Даже этот первый шаг, принесет позитивные эмоции, элементарно, уже будет, за что себя похвалить, - считатет Калашников и предлагает выполнить простое упражнение.

- Мы берем за финальную точку нашего плана 31 декабря 2021 года 23 часа 59 минут 59 секунд. Разделим свою жизнь до этого дедлайна на сферы: здоровье, карьера, финансы, отношения, родители, спорт, путешествия, хобби и так далее. Сфер может быть сколько угодно. И под эти направления мы выписываем цели, можно десять, можно двадцать. Не ограничивайте себя. Цели делятся на «я хочу иметь» и «я хочу уметь». Пишем это на год. Дальше мы отбираем, что мы хотим иметь или уметь через 6 месяцев. Затем делаем еще один срез - на 3 месяца, на месяц, на две недели и в финале отмечаем, чего хотим добиться через неделю. Хотя можно так дойти и до текущего дня. Это упражнение помогает оценить свои желания. Вы понимаете, насколько они адекватны и объективны, и реально ли вам это нужно. А может вы скромничаете? И хотите большего?

Расставляйте приоритеты оценками по шкале от 1 до 10 или просто словами «важно» и «было бы неплохо». Часть из ваших желаний могут стать незначительными, а какие-то вырастут в цене.