Можно ли заниматься спортом во время беременности, и какой род занятий выбрать?

Важно прислушиваться к себе Фото: Павел МАРТИНЧИК

Занятия спортом во время беременности: это на пользу или во вред? Этот вопрос волнует большинство будущих мам на любом сроке. Врач-акушер-гинеколог высшей квалификационной категории МК ИДК « Мать и дитя» Наталья Киселева уверена, что умеренные физические нагрузки однозначно полезны.

- Важно помнить одно «но»: интенсивность и вид занятий определяет лечащий врач в зависимости от акушерской ситуации. Есть факторы, которые могут ограничить или полностью исключить физическую нагрузку во время беременности — угроза прерывания беременности на любом сроке, истмико-цервикальная недостаточность, предлежание или низкое расположение плаценты. Если течение беременности без осложнений, то умеренные физические нагрузки только приветствуются! – отмечает врач.

При этом желательно выбирать занятия, адаптированные для беременных.

- Предпочтение лучше отдать занятиям в бассейне. Это может быть просто плавание или аква-аэробика для беременных. Также полезны йога, пилатес, аэробика и гимнастика для беременных. Очень полезны пешие прогулки на свежем воздухе. В «черном списке» физических нагрузок во время беременности бег, прыжки, степ аэробика, катание на коньках и лыжах, езда на велосипеде, езда на лошадях, дайвинг и прыжки в воду, поднятие тяжестей, - предупреждает Наталья Киселева.

Врач также рекомендует будущим мама во время занятий спортом обязательно прислушиваться к себе.

- Если после упражнений появляется боль внизу живота или ощущение тонуса матки, лучше остановиться и при необходимости проконсультироваться с доктором. В любом случае, помните про золотую середину, выбирая вид и интенсивность тренировок, – напоминает будущим мамам Наталья Киселева. - Желаю легкого течения беременности и благополучных родов всем нашим пациенткам!

Записаться на прием к врачу-акушеру-гинекологу высшей квалификационной категории Наталье Киселевой можно в МК ИДК «Мать и дитя». Она принимает по адресу: Самара, ул. Энтузиастов 29.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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