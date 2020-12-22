Впереди новогодние праздники и традиционные обильные застолья. Для тех, кто недавно перенес коронавирус или болеет прямо сейчас, такой поздний ужин с не самой полезной пищей может стать дополнительной нагрузкой на организм. Медики рассказали, как пострадавшим от ковида самарцам пережить праздники без вреда для организма.Иммунитет – в кишечникеВ министерстве здравоохранения Самарской области напомнили: в течение болезни и во время восстановления важно не перегружать организм едой.- Сократите количество простых углеводов в рационе. Животный белок – мясо, рыбу или птицу оставьте только одну порцию в обед, - посоветовали специалисты минздрава. - Используйте щадящие методы готовки: варка, запекание или тушение.Директор института профилактической медицины СамГМУ, главный внештатный специалист минздрава Самарской области по диетологии, д.м.н. Ольга Сазонова напоминает – во время выздоровления и после болезни организму особенно нужны витамины и микроэлементы.- Выстроить вкусное разнообразное и сбалансированное питание очень важно, так как 80% иммунных клеток сосредоточены именно в кишечнике, - отметила Ольга Сазонова. – Помним о витаминах. Витамин С лучше всего усваивается из натуральных источников в присутствии полифенолов - это сладкий перец, брокколи, шпинат, черная смородина и квашеная капуста. Витамин Д определяет здоровье иммунной системы. Он содержится в жирной рыбе, ее печени, в рыбьем жире, а также в сливочном масле и яйцах. Цинк помогает формировать антитела иммунной системы, содержится в чесноке, семечках и орехах, бобовых и какао. Лецитин – участвует в формировании мембран легких, содержится в основном в яйце и говяжьей печени. В рационе должны присутствовать пре- и пробиотики – это хорошие бактерии и питание для них. Они нужны для поддержания хорошей микрофлоры кишечника.Имбирь, чабрец и куркумаХорошим подспорьем при приготовлении пищи могут стать «правильные» специи.- Куркума обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Можно добавлять небольшое ее количество практически во все блюда – тушеные овощи, супы, гарнир, теплое молоко перед сном, использовать при приготовлении мяса, - советуют в минздраве. – Хорошо использовать имбирь – он активирует пищеварение, что благоприятно для усвоения питательных веществ. Чабрец очищает дыхательные пути, обладает противовоспалительным эффектом. Хорошим эффектом обладают гвоздика и орегано – это антимикробные и антивирусные пряности.Пейте минералку и не голодайтеДиетолог советует за три дня до праздничной ночи включить в свой рацион минеральные воды: магниевую или «Ессентуки-17», чтобы уменьшить потерю электролитов.- Это позволит избежать головной боли после праздника. Обязательно в день праздничного ужина больше движения, хотя бы прогулка на свежем воздухе, также ускорить метаболизм можно походом в баню, - говорит Ольга Сазонова. Правда, эти советы подойдут только тем, кто уже переболел.Диетолог предупреждает: 31 декабря лучше не голодать, чтобы не сорваться вечером.- Завтрак с преобладанием листовой зелени окажет антиоксидантное действие. Обязательно включите обед и исключите перекусы, - предупреждает Ольга Сазонова. – За 20-30 минут до праздничного ужина выпейте стакан тепловой воды, можно с лимоном – это усилит приток крови к желудку и даст начало выработке ферментов. За праздничным столом должны присутствовать ферментированные продукты, например, квашенная капуста или соленые огурцы в винегрете. Холодными безалкогольными напитками лучше не запивать, они замедляют пищеварение. А вот острые соусы (горчица, хрен, яблочный или виноградный уксус) усилят метаболизм. Но при хронических желудочно-кишечных заболеваниях с острым нужно быть осторожнее. Хорошо все прожевываем: чем дольше мы жуем, тем легче переваривается, тем меньше мы съедим. Но если переедание неизбежно, используйте аптечный мезим или креон.Не суетитесь и чаще спитеМедики посоветовали самарцам во время болезни и после нее дать организму отдохнуть и исключить утомительное застолье и любую другую нагрузку в новогодние праздники.- Во время болезни стоит делать акцент на сон, постельный режим, частое проветривание комнаты, - напомнили в минздраве. – А еще - пить как можно больше теплой воды с лимоном, имбирем, готовить компоты и морсы из ягод малины, смородины, облепихи.Кроме того, в минздраве еще раз напомнили землякам о том, что не стоит самостоятельно назначать себе противовирусные, иммуномодулирующие препараты и тем более антибиотики: это должен делать врач после осмотра и диагностики.НА ЗАМЕТКУПолезные рецепты для новогоднего столаФаршированные кальмарыРецепт от Павла Покровского, сопредседателя регионального отделения ОНФ, зампредседателя Общественной палаты Самарской области- В новый год порадую близких фаршированными кальмарами. Рецепт несложный. Берем замороженные кальмары, отвариваем в воде 2 минуты, потом ложкой придаем им форму с пустым пространством внутри, снимаем пленки. Отдельно обжариваем грибы, отвариваем рис, смешиваем. По желанию можно добавить мелко порезанный свежий лук и болгарский перец. Этой смесью фаршируем кальмары, смазываем смесью кетчупа с майонезом и ставим в духовку на 20 минут. Получается простое, изысканное и красивое порционное блюдо!Стейк из индейкиРецепт от Вероники Земляковой, примы-балерины Самарского академического театра оперы и балета- Одно из любимых блюд – стейк из грудки индейки. Я запекаю его в сливочно-грибном соусе под сырной корочкой. Для соуса понадобятся грибы (шампиньоны), их нужно потушить в сливках. Туда же добавляем тертый сыр, чтобы получился вязкий соус. Готовую массу выкладываем на стейк и ставим в духовку. За пять минут до готовности кладем сверху колечко помидоры и посыпаем тертым сыром.ХолодецРецепт от ректора Самарского университета им. Королёва Владимира Богатырева- Мне нравится пробовать новое, но на новогоднем столе предпочитаю видеть блюда традиционной русской кухни. Одно из любимых блюд, без которого не обходится праздник, - холодец с хреновиной. И то, и другое готовим сами. Это непростой и длительный процесс, но зато результат радует не только нас, но и наших гостей. Холодец готовим по традиционному рецепту – берем килограмм свиной рульки и полкило нежирной свиной мякоти, луковицу, пару лавровых листов, несколько горошин душистого перца и три-четыре зубчика чеснока. Хорошо промываем мясо, кладем в кастрюлю, заливаем 2,5 литрами воды, доводим до кипения. Снимаем пенку и держим на медленном огне 5 часов. Потом добавляем специи, варим еще час. После этого нужно разделить мясо на волокна, добавить мелко порубленный чеснок, залить процеженным бульоном и убрать на холод, чтобы желе застыло.