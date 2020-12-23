2020 год стал для Самары временем конструктивного развития и планового преображения. В городе строили и ремонтировали дороги, благоустраивали дворы и скверы, строили новые школы и детские сады. Вспоминаем главные вехи преображения Самары в 2020 году.Кардинальное преображениеС каждым годом Самара становится все краше. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», губернаторскому проекту «СОдействие» и другим программам преображаются как скверы, парки, площади, так и дворы.Благодаря активности жителей, которые голосовали за благоустройство своих территорий, составляли проекты и участвовали с ними в конкурсах, в 2020 году было благоустроено 8 общественных пространств и 235 дворов.Одним из самых масштабных проектов преображения стало комплексное благоустройство в сквере на ул.Авроры/Аэродромной. Территория обрела буквально вторую жизнь - вместо разномастных павильонов стихийного рынка здесь появилась стильная прогулочная зона для семейного отдыха с дорожками и лавочками, освещением, аккуратными газонами и сухим фонтаном. А еще здесь высадили специально привезенную в Самару 11-метровую ель.Преображается не только центр города, но и отдаленные территории. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» были приведены в порядок сквер Речников в Куйбышевском районе и сквер Овчарова в поселке Мехзавод. Здесь оборудовали игровые зоны и спортивные площадки, обустроили пешеходные дорожки. Главным украшением сквера Речников стал сухой фонтан «Роза ветров». В ЖК «Волгарь» был создан «Ерик-парк». В зоне отдыха оборудовали дорожки для пешеходов и велосипедистов, а также места для игры в шахматы, установили качели и уникальные арт-объекты.Преобразился сквер Аксакова на ул. Фрунзе-Красноармейской в рамках проекта «СОдействие». Здесь появились стеклянные страницы из сказки «Аленький цветочек», зоны отдыха, восстановленный фонтан и амфитеатр. Одним из центральных элементов композиции стала кирпичная кладка - часть печи дома Аксаковых.Коснулось капитальное преображение и других уголков Самары. Так, в 2020 году стартовало преображение Вертолетной площадки, новый облик обрел «Гитарпарк» в сквере Высоцкого и бульвар на улице Мичурина.Акцент на дорогиПрошло то время, когда самарские дороги не ругал только ленивый. Сегодня транспортные артерии мегаполиса активно приводят в порядок на радость автомобилистам и пешеходам. В 2020 году в Самаре обновили 54 км дорог, из них более 41,5 км - по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: на 5 участках улиц - комплексный ремонт, на 40 - ремонт большими «картами» (свыше 100 п.м) Благодаря комплексному ремонту на улицах Стара-Загора, Победы, Мичурина полностью заменили покрытие дорог и тротуаров, благоустроили газоны, установили новые знаки, светофоры, пешеходные ограждения, нанесли разметку. Отремонтировали инженерные коммуникации, устроили островки безопасности посередине дорог. Привели в порядок существующие парковки и обустроили новые. Помимо этого, построили удобные «карманы» для подъезда общественного транспорта к остановкам. Для повышения пропускной способности автодорог выполнено устройство поворотных полос у загруженных перекрестков. Позаботились и о горожанах с ограниченными возможностями здоровья - есть пандусы и тактильная плитка. В 2020 году комплексный ремонт также стартовал на улицах Арцыбушевская и Ленинская. Уже с опережением графика выполнена часть работ по плану - 2021 г.В рамках «карточного» ремонта на части объектов восстановили не только проезжую часть, но и смонтировали бортовой камень, отремонтировали тротуары, въезды на внутриквартальные территории.В 2020 году, в год 75-летия Великой Победы, реализован проект «Улица Победы». В его рамках отремонтировали те городские улицы, история и названия которых связаны с героями или событиями Великой Отечественной войны. Это улицы Победы, Фадеева, Карбышева.Лучшее - детямИсключительное внимание городских властей уделяется развитию социальной инфраструктуры для детей. Уже не первый год в Самаре возводят новые и ремонтируют уже существующие образовательные учреждения. Так, в 2020 году был введен в эксплуатацию детсад в микрорайоне «Волгарь» - он рассчитан на 215 мест, из которых 55 - для детей до 3 лет. В рамках нацпроекта «Демография» начато строительство садика на ул. Подшипни ковой, 27. На месте заброшенного ведомственного детсада, ранее принадлежавшего минобороны, возводится новое современное здание. После завершения строительства в 2021 году сад сможет принять 112 ребятишек, в том числе 20 - в ясли.- Создание ясельных мест - отдельная серьезная задача, - подчеркнули в администрации города. - В 2020 году в самарских детсадах появилось около 2000 дополнительных ясельных мест, которые удалось создать в том числе в результате проведения ремонтных работ, переоснащения и перепрофилирования групп.Активно завершается и строительство двух новых школ. В современном трехэтажном здании школы в микрорайоне «Новая Самара» будут грызть гранит науки 1200 детей. Школа на Пятой просеке рассчитана на 600 ребятишек, однако сразу после завершения строительства первого корпуса в 2021 году начнется возведение второго - уже на 850 мест с отделением для дошколят.Немало сил и средств было направлено и на капремонт - в общей сложности преображение коснулось 51 образовательного учреждения. Так, в школе №49 капитально отремонтировали пищеблок, заменили там технологическое оборудования, мебель и посуду, обновили первый этаж и отремонтировали входные группы. В текущем году после капремонта распахнула свои двери и школа № 162. В учреждении укрепили фундамент, обновили стены, мебель, полностью реконструировали пищеблок, актовый зал и школьную столовую, установили современное оборудование для приготовления вкусных обедов.