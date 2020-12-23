ПОМОГ НАЦПРОЕКТУже второй год обращение с твердыми коммунальными отходами происходит по новой системе. И сейчас даже скептики признают: перемены очевидны.Необходимость реформирования отрасли коммунальных отходов назрела давно. Переполненные полигоны - проблема всех регионов России, и Самарская область - не исключение. Полигоны, куда вывозилось 80 % отходов, исчерпали свою мощность. 12 официальных объектов для размещения отходов, которые активно использовались еще в прошлом году, в ближайшие годы планируют закрыть на рекультивацию.Попытки привести отрасль в порядок уже были. Еще в 2009 году региональные власти разрабатывали и утверждали целевые программы совершенствования системы обращения с отходами. Но на деле положительные изменения стали возможны только после реформирования системы на федеральном уровне - в связи с запуском президентом страны Владимиром Путиным национального проекта «Экология» и создания института региональных операторов. В Самарской области непростая задача, разгребать мусорные завалы, выпала на долю компании «ЭкоСтройРесурс», созданной еще в 2013 году. В результате конкурсного отбора компании присвоен статус регионального оператора на 9 лет.С 2019 года потоки отходов перераспределяются с учетом закрывающихся полигонов и новых вводимых объектов по сортировке мусора. Спецтранспорт теперь отслеживается в режиме реального времени - риски сброса отходов в леса и овраги сводятся к минимуму. Полигоны обеспечены весовым контролем. А отвечает за это все - «ЭкоСтройРесурс».БУДУЩЕЕ ЗА ПЕРЕРАБОТКОЙМногие самарцы сегодня обеспокоены вопросами экологии. Сортировка мусора стала по-хорошему модным занятием. Мы даже продукты в магазинах порой выбираем, исходя из возможности в будущем переработать упаковку. Но что дальше? Куда пойдет отсортированный мусор? Этим вопросом задаются многие. Именно поэтому сегодня перед регионом стоит непростая задача - увеличить количество отходов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, и снизить полигонное захоронение. Сфера обращения с ТКО должна быть приведена к замкнутому циклу - от вывоза мусора из контейнера у дома до переработки его в новый продукт. Сегодня в регионе работает 7 мусоросортивочных комплексов. Два в Тольятти (на 300 и 100 тыс. тонн в год), один в Сызрани (на 80 тыс. тонн) и по одному в Кинельском, Красноярском, Волжском районах и Новокуйбышевске (на 40 тыс. тонн). Мощность комплекса в Волжском районе совсем скоро увеличат до 300 тыс. тонн в год. Это станет второй очередью строительства будущего экотехнопарка «Зелененький». Именно в экотехнопарках в ближайшие годы построят новые мощности по переработке отходов. А к концу этого года заработает еще один комплекс - в Сергиевском районе. Его мощность составит 80 тыс. тонн в год.За полтора года работы регионального оператора в 3,5 раза увеличилась доля твердых коммунальных отходов, которые попадают на мусоросортировочные комплексы Самарской области. Осенью эта доля составила уже 30,8 % от общего количества собранных ТКО. В то время как в 2018 году на сортировку шло лишь 8,6 % отходов.НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИМногие десятилетия коммунальное направление, особенно в сельских территориях, оставляло желать лучшего. Небольшие бюджеты муниципальных образований не позволяли приводить в порядок материально-техническую базу. Отсутствие контейнерных площадок, недостаток специальной техники (дефицит составлял около 40 % от необходимого количества), а также сильно изношенные мусоровозы (более 80 % автотранспортного парка) приводили к постоянным срывам графиков вывоза коммунальных отходов. С 2019 года отрасль практически поднимали с нуля. За это время почти до 15 тыс. увеличилось количество контейнерных площадок. Закуплено почти 17 тыс. новых контейнеров и 215 бункеров для сбора ТКО. Обновлен парк техники: закуплено 158 единиц новой спецтехники, а всего работает 800 машин, бульдозеров и тракторов. Передвижение отслеживают с помощью геолокаций, ведут фотофиксацию.Более того, все мусоровозы, заезжающие на территорию мусоросортировочных комплексов, проходят обязательный радиационный и весовой контроль. Современные сортировки имеют автоматизированные линии, предусматривающие ручной контроль и досортировку отходов.Например, на комплексе «Зелененький» установят оптические, баллистические и магнитные сепараторы, с помощью которых будут отделять многие виды перерабатываемых фракций, в том числе с учетом цвета и типа вторсырья: стекло, бумага и картон, черный и цветной металлы, ПЭТ, полиэтилен низкого и высокого давления.На комплексе в Сергиевске появится высокоэффективный немецкий разрыватель Matthiessen, который способен вскрывать пакеты различной величины и практически полностью освобождать их от содержимого. В Самарской области такую технологию пока нигде не используют, тогда как во всем мире с нее начинается сортировочный процесс.МИНЫ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯНесанкционированные, стихийные свалки еще недавно были практически во всех районах Самарской области. Кто то из жителей неделями накапливал мусор во дворах и гаражах и потом отвозил в районный центр, а кто-то не стеснялся и выбрасывал в ближайшие ямы и овраги. Например, свалка в Рождествено занимала территорию размером с 8 футбольных полей, таких, как на стадионе «Металлург».Стихийные помойки, не оборудованные даже самыми простыми защитными средствами, весьма опасны для окружающей среды - их можно с полным основанием назвать минами замедленного действия. Региональный оператор ведет большую работу в этом направлении. Только за первый год реформы ликвидировали 626 из 984 свалок. Еще 138 свалок исчезли за 10 месяцев 2020 года - это результат усилий компании «ЭкоСтройРесурс».Свалки появились не просто так. Еще в начале 2019 года в регионе было 532 населенных пункта, с территории которых никогда за всю историю не вывозили твердые коммунальные отходы. Более 130 тыс. человек, населяющих эти районы, просто не знали, куда выкидывать накопившийся мусор. Региональный оператор «ЭкоСтройРесурс» ведет большую работу по организации вывоза твердых коммунальных отходов с удаленных территорий Самарской области. В 298 населенных пунктах этот процесс начался впервые за всю историю.ФОРМИРУЕМ ЭКОПРИВЫЧКИРазделение мусора позволяет избежать смешения разных видов отходов и избежать загрязнения полезных фракций, что делает возможной переработку отходов во вторсырье. Самарская область участвует в экспериментальном проекте по раздельному сбору отходов. Он реализуется в Новокуйбышевске. Отходы разделяют на «сухие» и «смешанные». В городе уже установили 74 заглубленных контейнера, 130 сетчатых контейнеров для сбора сухих отходов и 1649 евроконтейнеров.Помимо этого по своей инициативе, вне тарифа ТКО, региональный оператор устанавливает ПЭТсетки на территории самарских учебных заведений. В администрациях, социальных учреждениях, детских садах и парках ставят спецконтейнеры для сбора крышечек и организуют их регулярный вывоз. Сдавая крышки на переработку, люди помогают фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Это и благотворительность, и помощь окружающей среде. Кроме этого у детей формируется полезная привычка сдавать вторсырье. Кстати, со стартом реформы ТКО в Самарской области, региональный оператор определил развитие экологической культуры одним из социальных направлений своей деятельности.В 2019 и 2020 годах «ЭкоСтройРесурс» провел 172 экологических урока для учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений Самарской области. В них приняли участие 4 тыс. человек. В апреле «ЭкоСтройРесурс» предложил руководству региона сделать социально-экологические уроки системными и получил одобрение департамента образования Самары. Все проекты - будь то сбор макулатуры, батареек или крышечек, посадка деревьев или просветительные мероприятия - реализуют как социальные, за счет средств компании. Региональный оператор уже внедрил более 10 направлений по информированию и популяризации экопривычек. В компании уверены: без системной образовательной работы масштабных целей нацпроекта «Экология» достичь нельзя.О ЛЬГОТАХПоскольку услуга по обращению с ТКО коммунальная, льготники имеют право на компенсационные выплаты по ней. Подробную информацию об этом можно получить в управлениях соцзащиты по месту жительства.Свои меры поддержки предоставляет и сам регоператор. У жителей Самарской области, которые не входят ни в одну категорию льготников, есть возможность платить примерно на 30 % меньше от суммы, указанной в квитанции. К таким жителям относятся одинокие пенсионеры (нужны документы о том, что пожилой человек - единственный собственник жилья), дети-сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет. 50-процентная скидка на оплату услуги предоставляется садоводческим объединениям, рассчитывающим объем услуг по нормативу.ИЗ ПЕРВЫХ УСТМихаил Захаров, директор компании «ЭкоСтройРесурс»:- Самарская область показала отличный результат в выстраивании отрасли твердых коммунальных отходов. Во многих поселениях впервые в их истории появились современные контейнерные площадки, а разраставшиеся прежде мусорные свалки массово исчезают. Запущен - пока локальный - эксперимент по раздельному сбору мусора. Сразу в нескольких муниципалитетах строятся мусоросортировочные комплексы. Сортируется уже почти треть всех коммунальных отходов. За каких-то два года Самарская область сделала очень большой скачок к цивилизованным отношениям с бытовым мусором. Но необходимо помнить, что даже развитые европейские страны, значительно уступающие нам по площади и расстояниям, прошли этот путь за несколько десятков лет. В ближайшие годы планируется не только совершенствование работы в обслуживании населения и технологическом плане, но и строительство новых объектов сортировки и переработки, что даст новые рабочие места, миллионы налоговых отчислений в бюджет области, снизит объем отходов, подлежащих захоронению.КАК НАС НАЙТИЗадать интересующий вопрос, проконсультироваться, отправить документы или подать обращение региональному оператору можно разными способами.Письменно или лично по адресу:443063, Самара, ул. Сердобская, 8 с 8:00-17:00.Телефоны горячей линии:Для потребителей из Самары: 8 (846) 303-06-48Для потребителей из Самарской области: 8 (800) 301-29-42Для юридических лиц: 8 (846) 303-06-47По электронной почте: MAIL@ECOSTR.RUВы можете подать заявку на корректировку данных, открытие лицевого счета и запросить справку о состоянии лицевого счета (справку о задолженности) через раздел «Услуги»Сайт: http://WWW.ECOSTR.RU