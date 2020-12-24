«Сразу решила, что заберу это чудо»Новогодние чудеса случаются, и это в очередной раз подтвердила невероятная история из Ульяновска. Там на территории комплекса по обработке коммунальных отходов ООО «Горкомхоз» спасли черно-белого кота, находившегося на волоске от гибели. Теперь он не только в безопасности, но еще и при высокой должности — замминистра природы! Начальница питомца рассказала «Комсомолке», чем будет заниматься четырехлапый и как у него сейчас дела.У министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнары Рахматулиной дома двое питомцев. Конечно, она не могла пройти мимо такой страшной ситуации.— Когда мне показали это видео, я сразу решила, что забирают это чудо к себе — в министерство. Взяла бы и домой, но у меня два кота, два родных брата. Они бы его просто не приняли, — делится Гульнара с корреспондентом «КП-Самара».Рабочее место выбирал себе самЧиновница не только взяла вопросы по обеспечению четырехлапого всем необходимым довольствием на себя, но и уже назначила его на высокую, хоть и неофициальную должность в ведомстве. Теперь спасенный на мусоросортировочном предприятии кот — ее заместитель по охране животного мира. Зарплата — корм, теплое место и доброе отношение.— У него важные задачи! В первую очередь — он показатель доброго отношения к животным. Показатель того, что люди должны быть человечными. Этот малыш — символ человечности и доброты. И любимчик всех сотрудников и гостей ведомства, — объясняет наша собеседница.Состояние у спасеныша нормальное. К счастью, ему удалось избежать проблем со здоровьем, хотя несколько часов в надежно завязанном пакете — это весьма опасно.— Накануне провели полный осмотр в ветклинике. Коту около годика, он абсолютно здоровый и, по словам врачей, точно был домашним. Ветеринары обработали его средством против блох, в ближайшее время сделают необходимые прививки, — продолжает Рахматулина. — Мы сегодня везем его на помывку. Еще на процедуру с коготочками, очень большие он отрастил!Кот из мешка уже нашел себе рабочее место. Коллеги возражать не стали.— Почему-то он излюбил приемную. Отдельное место для пищи, для лотка. Очень спокойный, доброжелательный — кот-добряк. Не забивается в угол, не пугается, — говорит Гульнара. — У нас он в безопасности. Мы находимся за городом, тут есть парк, закрытая территория, чужих животных нет.Страна поможет выбрать имяНапомним, что 21 декабря, обычным утром понедельника, на местном мусоросортировочном заводе все шло своим чередом, пока 36-летний сотрудник организации Михаил Тукаш не взял с линии предсортировки черный мусорный мешок. Он разрезал его и обнаружил внутри напуганное животное. Бедолага находился на волоске от смерти, еще немного, и он мог угодить в сепаратор.— Мы обязаны вскрывать все мешки и проверять, есть ли там металл. Я взял пакет и почувствовал что-то мягкое внутри, надрезал его и увидел глаза, которые на меня смотрят, — вспоминает сортировщик. — Сделал разрез и достал кота. Удивительно, он не мяукал, а в заточении своем почти не шевелился. Судя по виду — не бездомный, а домашний.Михаила произошедшее сильно задело и тронуло. Ведь дома у него есть свои питомцы — Васька и Мышка. Мужчина просто представляет, как можно отправить такого красавца на верную гибель, да еще и таким жестоким образом. Но закончилось все по-доброму.Тукаша и директора ООО «Горкомхоз» не оставили без внимания. Их наградили благодарственными письмами за добросовестный труд и вклад в сохранение животного мира. Не удивительно, ведь на предприятии и раньше спасали зверьков — черепаху и ежей.За судьбой спасенного кота следили не только жители региона, но и всей страны. Теперь они могут поучаствовать в ней и выбрать ему имя. Вариантов в комментариях уже много — «Мусорка», «Мишаня», «Тукаш», «Сюрприз» и прочее. Голосование проходит во всех социальных сетях министерства природы Ульяновской области. Присоединиться может каждый!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Спасенный из пакета кот в Ульяновске стал замминистра природы и цикличной экономики Ульяновской областиКличку для нового \\"усатого\\" чиновника еще не выбрали (подробности)