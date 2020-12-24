«Ждем решения комиссии»В диагноз погибшего в тольяттинском COVID-госпитале врача скорой помощи Владимира Муравья добавили строчку о том, что у мужчины был коронавирус. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказал сын погибшего медика Дмитрий Муравей.- Вчера мы провели очень плодотворную встречу с главврачом горбольницы №5 Николаем Ренцем, - рассказал Дмитрий Муравей. – Николай Альфредович заверил нас, что сделает все возможное, чтобы справедливость восторжествовала. Диагноз отца в медицинских документах – «инфаркт», дополнили коронавирусом. Сейчас документы отправили в Самару в комиссию по расследованию профзаболеваний. Правда, ответа от них мы пока не получили, хотя запрос я отправлял еще 23 ноября. Но мы надеемся на лучшее.Напомним, история врача центральной подстанции скорой помощи Тольятти Владимира Муравья получила широкий общественный резонанс. 76-летний кардиолог более 40 лет проработал на скорой помощи и не бросил любимую профессию даже во время первой волны пандемии. Однако работать во вторую волну оказалось слишком тяжело, и родные уговорили Владимира Николаевича уйти на пенсию. Он согласился отработать несколько смен в октябре, пока ему не найдут замену. До пенсии оставалось буквально три дежурства – но вернувшись домой после смены 7 октября, Владимир Муравей почувствовал себя плохо. У него диагностировали проблемы с сердцем и пневмонию, тест на ковид оказался положительный. Владимира Муравья госпитализировали в «красную зону» коронавирусного госпиталя. Попытки врачей спасти коллегу оказались тщетными – 16 октября Владимир Муравей скончался. В справке о смерти оказался указан только инфаркт, а родственники погибшего медика уже больше двух месяцев не могут получить «президентские» выплаты.Выплаты получили только пятероВ минздраве Самарской области журналисту «КП-Самара» сообщили, что ведомство проводит проверку и держит ситуацию на контроле.- Единовременные страховые выплаты семьям погибших медиков производятся в соответствии с Указом Президента РФ №313 Фондом социального страхования. Этапы и сроки организации расследования профзаболеваний по закону составляют от 3 до 14 дней на разных этапах. Учитывая социальную значимость данного вопроса, рекомендовано проводить расследование на каждом из этапов в кратчайшие сроки, - объяснили в минздраве.По данным ведомства в Самарской области Фонд социального страхования провел выплаты всего пяти семьям медицинских работников, погибших от коронавируса.\\"Комсомолка\\" будет следить за развитием ситуации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Оставалось три смены до пенсии»: в Тольятти врач скорой умер в COVID-госпитале, но выплат его родные пока не получилиВладимир Муравей проработал на скорой помощи 41 год, но не пережил пандемию. Его жена и сын уже два месяца добиваются выдачи документов и назначения «президентских» выплат. В минздраве уже извинились и обещают разобраться (подробности)