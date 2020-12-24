Одета не по погодеВсегда страшно, когда пропадают люди, особенно, если они с трудом могут себя защитить. Так, много волнений у своих близки вызвала Галина Сычева, бесследно исчезнувшая в минувший понедельник, 21 декабря. Женщине 84 года, одна, в условиях суровой зимней погоды под минус 20 градусов — поводы переживать, действительно, были. К счастью, все закончилось благополучно.— Ледяной ветер, мороз и гололед — факторы, увеличивающие возможность ужасного исхода «Найден. Погиб». Особенно это касается пожилых граждан, — объясняют волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».Заявка на поиск пенсионерки пришла поисковикам из тольяттинского отдела полиции № 23. Доброволец Ангелина Гаврилова уточнила детали пропажи и выяснила, что Галина Васильевна одета не совсем по сезону — вязаная шапка, пальто и ботинки.Следы привели в подъездУчастники отряда сразу взялись за работу. 5 человек обзванивали больницы в течение первых двух дней, еще трое максимально широко распространяли ориентировку по социальным сетям. 13 активистов под руководством старшей на месте Анастасии Корезиной искали пропавшую на улицах Автомобильной столицы.Представители «ЛизаАлерт» осматривали подъезды, дворы, открытые подвалы. Они расклеили по району около 400 объявление о розыске, опрашивали людей.— Самым сложным было отсутствие фото пропавшей и ночное время. Ведь магазины, в которых можно разжиться свидетельствами, закрыты, а в подъезды ночью трудно попасть, — отмечает Анастасия.22 декабря горожанам сделали рассылку на сотовые телефоны, продолжались репосты и обзвоны медучреждений. Именно в этот день появились первые свидетельства — неизвестную бабушку видели жители одного из домов в Комсомольском районе Тольятти. Она находилась в подъезде.Поисковики немедленно выдвинулись по указанному адресу, но никого не застали. Благодаря видео из системы «Безопасный Город», установленной на домофоне, они убедились, что это была именно Галина Васильевна. Она несколько раз заходила и выходила из этого дома, в связи с чем было принято решение расклеить там новые ориентировки.Счастливый звонокРозыск не прекращался. К мероприятиям подключились добровольцы из Сызрани и Самары. Работы снова ведутся ночью, но пока не дают результата. Впрочем, зацепки есть, и уже рано утром 23 декабря они дали плоды.— На нашу горячую линию поступил звонок от жильцов того самого дома, где ее видели. Это третий случай в нашей практике за 6 лет, бабушку приютили другие люди. Они не удерживали ее, ничего криминального, она могла спокойно гулять, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» инфорг поиска Дарья Рудометкина. — Сотрудники ОП № 23 в кратчайшие сроки выехали на место и доставили ее в отдел. Галина Васильевна была дезориентирована и сама не могла рассказать, где она была все это время.Галина Сычева вернулась домой, она временно поселилась у дочери. Пенсионерка и ее родственники благодарны всем, кто откликнулся и им помогал в этом деле.Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» напоминают, что обращаться по поводу поисков близкого человека нужно как можно быстрее. Дорога каждая минута. Сделать это можно по телефону 8 (800) 700-54-52 или в социальных сетях.