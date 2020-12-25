Число активных клиентов ЭПС продолжает увеличиваться. И, конечно, первое, что нужно сделать для применения функционала площадки – пополнить счет, например, переведя деньги с карты Сбербанка. Разберемся, как это можно сделать.Как пополнить кошелек Киви с карточки Сбербанка напрямуюЧтобы пополнить кошелек с карты Сбербанка, пользователь должен выполнить следующие действия:войти в личный кабинет платежной системы;перейти в раздел «Банковские карты»;выбрать «Привязанные карты»;привязать карточку Сбербанка, следуя инструкции;указать необходимые реквизиты;подтвердить операцию, введя код, поступивший в СМС;открыть раздел «Пополнить кошелек»;выбрать пополнение картой;указать нужную карточку;ввести сумму пополнения;подтвердить операцию.Как видим, чтобы выполнить обмен рублей с карты Сбербанка на QIWI, нужно осуществить немало действий, потратив на это время. При этом за перевод будет взиматься комиссия в размере 2%. Достаточно высокий показатель, особенно, если говорить о крупных денежных суммах. Не всем такой вариант кажется привлекательным.Пополнение кошелька через частное лицоЕсть возможность поступить по-другому – найти человека, которому можно перечислить на банковскую карту рубли, а взамен получить ту же валюту, только через залив на Киви кошелек. Но важно понимать, что просто так такие операции тоже никто проводить не будет. Даже если вам удастся найти честного менялу, что сделать достаточно сложно, придется заплатить не меньшую комиссию, чем в предыдущем варианте. Кроме того, если нужно провести пополнение на крупную сумму, у человека может просто не хватить денежных средств для проведения сделки. Поэтому такой вариант применяется редко.Пополнение кошелька через обменникДанный способ использует большинство пользователей ЭПС, являющихся держателями пластиковых карточек Сбербанка. Первое, из-за чего выбирают обменники – простота перевода. Для его осуществления нужно только заполнить небольшую стандартную форму заявки, перечислить средства на указанный банковский счет. Обмен денег с карты Сбербанка на Киви проводится за считанные минуты. И экономия времени для многих оказывается важным преимуществом.Второй плюс – комиссия. Она также находится на средней отметке 2%. Но если уделить некоторое время мониторингу предложений, можно подобрать более выгодные условия. С системой Киви такого нет, там комиссия стандартная и не меняется.Чтобы самостоятельно не просматривать постоянно содержимое страницы https://www.bestchange.ru/sberbank-to-qiwi.html, стремясь найти выгодное предложение по перечислению денег с карты Сбербанка на Киви, можно подключить опцию уведомления. Как только появится сделка, соответствующая вашим требованиям, на указанную электронную почту поступит уведомление, и вы сможете обменять деньги.Почему не стоит искать обменники самостоятельноВыше мы упомянули о том, что подыскать выгодное предложение по обмену можно через портал bestchange.ru. Действительно, тут собрано множество обменных сервисов, которые предлагают перевод с карты Сбербанка на Киви. И заключать сделку можно с любым из них, потому как все обменники прошли полную проверку администрацией площадки и самими пользователями, имеют множество положительных отзывов.Самостоятельно искать в Интернете обменный сервис категорически не рекомендуется. Вы рискуете попусту потратить большое количество времени, а в итоге попасть на уловки мошенников и потерять все деньги, которые хотели перечислить на электронный кошелек. Чтобы быть уверенными в надежности обменника, его нужно проверять очень тщательно, следить за историей переводов. Самостоятельно сделать это невозможно. Поэтому рисковать не стоит.Реклама