«Не понимала, что происходит»- Помогите - по улице Михаила Сорокина, рядом с домом 15, в мусорном баке лежит живая собака!! – с таким душераздирающим призывом обратилась к землякам в соцсетях самарчанка Татьяна Сутягина. Жительница города уточнила, что животное болеет и сильно замерзло.Выбраться из мусорного бака самостоятельно собака уже не могла – животное лежало на самом дне металлической конструкции и частично уже было завалено мусорными пакетами. Заметили собаку буквально чудом – кажется она уже совсем было смирилась со скорой гибелью, и лишь молча и беспомощно смотрела на людей, выбрасывающих мусор. К счастью, одна из местных жительниц вовремя заметила собаку и сумела предотвратить беду.Как выяснилось, собаку во дворе хорошо знали. Местные жители рассказали: собаку зовут Боня, она настоящий долгожитель – возраст перевалил уже за 18 лет.- У нее две хозяйки, обеих зовут Наташами, - рассказала журналисту «КП-Самара» местная жительница Татьяна Сутягина. – Женщины любят выпить и не слишком усердно следят за своей питомицей. Когда у собаки отказали ноги, они начали держать ее на балконе. До этого, вообще-то, они гуляли с ней. Кормили, правда, из этих же мусорных баков. Благо там из супермаркета постоянно выкидывали просрочку. Так что собака упитанная. Все, кто давно тут живет, ее хорошо знают. Совершенно безобидная, добрая, ласковая собака. Непонятно, почему с ней так поступили. Могли уж гуманно усыпить в крайнем случае. Вы бы видели ее глаза – она ничего не понимала, что вокруг происходит, чем она провинилась и где хозяева. Такая подлость!«Сама встать не может»История вызвала большой резонанс – на призыв о помощи сразу откликнулись неравнодушные волонтеры. Люди достали бедное животное из мусорного контейнера и позвонили в ветклинику «Флагман Вет». Ветеринары сорвались на помощь и сразу повезли Боню в стационар.- Едем с вызова очень злые, хозяева просто выкинули собаку на улицу умирать, - поделились эмоциями зоозащитники в соцсетях.- Весь двор ее провожал, а хозяевам просто дела нет!Как рассказала журналисту «КП-Самара» руководитель клиники «Флагман Вет» Инна Тарасенко, сейчас Боня находится под присмотром специалистов.- Это старая собака, у нее тяжелый артроз суставов, она не может самостоятельно вставать – только если ее поставят на ноги, - рассказала Инна Тарасенко. – За ней никто не ухаживал, ей приходилось ходить в туалет под себя, была вся грязная. Мы ее помыли, побрили, накормили. Собака ест, это главное. Животное не в критическом состоянии, и при должном уходе еще может пожить.Правда, специалисты признают – найти новый дом Боне будет непросто. Собака требует постоянного специфического ухода, и обычно желающих взять домой таких животных практически нет. Пока Боня живет в стационаре «Флагман Вет», ей предстоит достаточно дорогое лечение, чтобы поддержать суставы.Если вы хотите помочь Боне, сделать это можно здесь.