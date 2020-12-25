Куйбышевская железная дорога всегда была заинтересована в поиске и внедрении инновационных идей. Теперь этот процесс вышел на новый уровень. 25 декабря в Самаре открылась региональная инновационная площадка Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» - «Трансфер инноваций». Церемония торжественного открытия транслировалась онлайн.Региональная инновационная площадка Куйбышевской железной - это три этажа, созданные для презентации и разработок самых интересных инновационных идей, место, куда можно обратиться за помощью и консультациями по развитию и реализации своего инновационного предложения в холдинге «РЖД». Здесь уже прошел первый хакатон на сети РЖД, участниками стали более 400 человек со всей страны.- Уникальность этой площадки в том, что у нас есть синхронизация взаимодействия с правительством Самарской области, региональным министерством экономического развития и регионами, которые обслуживает Куйбышевская железная дорога, - рассказал начальник Куйбышевской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев. - У нас более 140 различных научных организаций. Их потенциал огромен. Мы сконцентрировали все лучшее, что есть в инновационных практиках, в центре «Трансфер инноваций» в Самаре.Как отметил главный инженер Куйбышевской железной дороги Денис Аграфенин, открытие инновационного центра - результат работы отдела инновационного развития. Он существует уже полтора года, за это время туда поступило более 640 предложений. Что говорить о том, что у внешней среды есть огромный интерес к запросам и потребностям ООО «РЖД» в инновациях. За 2020 год испытания прошли 16 проектов, два из них уже рекомендованы к тиражированию во всей сети РЖД. Ожидаемый экономический эффект - более 45 млн рублей.- Мы уже видим следующий этап - создание эко-среды. Такая система есть у нашего партнера Сбера, мы учимся этому у него. И мы планирует создать свою концепцию эко-среды нашего предприятия «РЖД-Х», которая будет управлять венчурными фондами с возможностью покупать различные стартап-проекты и инновационные технологии, - поделился планами Вячеслав Дмитриев.Совместная работаВо время торжественного открытия региональной инновационной площадки Куйбышевская железная дорога и Поволжский банк Сбербанк подписали соглашение о развитии перспективных направлений сотрудничества в сфере организации инновационной деятельности, направленной на внедрение инновационных разработок в производство и эксплуатацию отечественного железнодорожного транспорта.- Открытие этой площадки и подписание соглашения - это два уникальных для Самарской области события. Подписанное соглашение - очередной шаг во взаимодействии нашего банка и РЖД в части использования современных технологий, - отметил заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Сергей Тютин. - Технологии, которые мы предлагаем применять - биометрия, речевые технологии, продукты эко-система Сбера. Они позволяют проводить дальнейшую информатизацию и цифровизацию внутренних процессов и обслуживания граждан.Так применение биометрии позволяет людям избежать паспортного контроля при посадке в вагон. Определение личности пассажира будет по биометрическим данным. А технология распознавания объектов помогут машинисту оперативно понять, что происходит на пути.- Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пропагандирует позицию: Самара - регион лидер. Открытие региональной инновационной площадки Куйбышевской железной дороги - пример такого лидерского проекта. Многие говорят об инновациях, а Куйбышевская железная дорога сегодня вместе с регионом их делает. Причем это открытые инновации. РЖД и Куйбышевская железная дорога открыты для инвесторов, работающих в различных сферах. Главное, чтобы эти проекты приносили пользу в рамках стратегии развития железных дорог, безопасности, экономический эффективности. Сегодня Куйбышевская железная дорога - один из ключевых партнеров Самарской области и по научно-образовательному центру и по совместной работе. Мы делаем вместе много прорывных вещей и будем вдохновлять на это многие крупные предприятия нашей страны, - заметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.Инновации в действииСреди инновационных проектов, что были представлен в день открытия площадки, «Система управления движения поездов с повышением скорости движения и сокращение межпоездного интервала попутного следования – «Самара». Эта система позволит соблюдать график движения составов, даже если на некоторых участках железной дороги будет идти ремонт.«Система аналитики и дислокации работников» позволяет сократить влияние человеческого фактора и обеспечить безопасность людей при проведении работ на железнодорожных путях.«Автономная онлайн-система контроля параметров рельсовой колеи» - этот диагностический робот, который уже использовался в тестовом режиме этим летом на Куйбышевской железной дороге. Система помогает выявить опасные неисправности, требующие ограничения скорости, и предупредить о них.Еще один проект, представленный во время открытия площадки, – «Разработка тяговых накопителей электрической энергии».- Нами разработана математическая модель и алгоритм, который позволяет определить режимы, когда накопителя необходимо перейти в режим сбережения энергии или возврата энергии, - представил проект проректор по научной и инновационной работе СамГУПС Максим Гаранин, - Благодаря этой технологии в перспективе экономия на одну тяговую подстанцию может достигать 40-45 млн. рублей.Проект находится в процессе создания прототипа.- Сейчас инновационная площадка Куйбышевской железной дороги – лидер среди подобных площадок ОАО «РЖД». Я посмотрел выставку и презентацию всех проектов. По некоторым проектам я уже связался с авторами, высказал свои пожелания, - поделился эмоциями заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Кобзев. Он подключился к торжественной церемонии по видео связи. – Я рад, что мы открываем эту площадку. Мы видим, сколько труда в инновационные идеи и предложения вкладывает Самарская область и лично губернатор региона.