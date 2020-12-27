Природа перед 31 декабря решила подарить самарцам немного новогоднего настроения. Не отстаем и мы: в преддверии самого волшебного праздника в «Комсомолку» заглянул главный самарский Дед Мороз. Он дал пару советов тем, кто никак не может найти повода для улыбки и поделился самыми интересными секретами своей радостной работы.«Включайте музыку и смотрите фильмы»Дедушка Мороз, что нужно сделать, чтобы появилось новогоднее настроение?- Это абсолютно индивидуальная вещь. Когда мы маленькие, новогоднее настроение для нас создают родители. Мама режет салаты, папа идет в магазин за горошком, забывает, за чем ходил, идет еще раз. По телевизору показывают «Один дома», под елкой уже лежат подарки… А вот взрослым приходится создавать сказку самим. У меня есть несколько секретов волшебства. Во-первых, прямо сейчас найдите подборку новогодней музыки, и пусть она постоянно звучит у вас дома. Во-вторых, каждый вечер всей семьей смотрите добрые новогодние фильмы. Мой самый любимый – «Приключения Маши и Вити» - это просто квинтэссенция сказки и хорошего настроения.И важно понять, что именно у вас ассоциируется с Новым годом. Например, я начинаю пить какао со сгущенкой в последних числах декабря. Это уже традиция. А за несколько дней до Нового года покупаю себе сладкий подарок – а что, я заслужил!А как же найти время на новогоднее настроение посреди всех навалившихся в конце года дел?Все зависит только от вас. Не устраивайте авралов. На самом деле Новый год ничем не отличается от остальных дней в году. Я тоже в этот день обычно заканчиваю работать в 23.55. Пока спущусь со сцены на площади Куйбышева, пока сниму наряд – уже и куранты пробили, и Путин речь сказал, а друзья уже с 8 часов празднуют. Главное, чтобы ощущение праздника было в душе. И, конечно же, не надо пытаться все успеть. Будет время и в 2021 году!А для ребенка как создать новогоднее настроение дома?Ребенку не так много надо. Нужно определенные традиции создавать в семье. И когда они повторяются, новогоднее настроение появляется. Нужно пойти на площадь Куйбышева погулять, покататься на санках и ледянках, сфотографироваться. Уделить ребенку максимум внимания, как бы это ни было сложно. И попытаться сделать эти дни чуть более особенными, чем обычноА у тебя уже есть новогоднее настроение?Оно начинает формироваться. Год выдался не самый простой, это накладывает отпечаток на все, что происходит, немного запоздало соответствующее праздничное настроение. Но у меня уже куплена гирлянда, музыка звучит, фильмы смотрю, елку нарядил и это станет, я надеюсь, решающим фактором.«Я тоже пишу письма Деду Морозу»Что тебе больше всего нравится в работе?-Самое ценное это эмоции и опыт. Стрессоустойчивость тут такая, что никому просто не снилась. Просто за время новогодних праздников нарабатываешь столько много плюсов в карму, что можешь весь оставшийся год этому радоваться.На что Дед Мороз готов ради детей?Абсолютно на все. Нужно будет - на крышу полезу, нужно будет – справку про отсутствие коронавируса принесу. На самом деле, это очень важно – дарить позитивные эмоции любым способом. Сейчас в столице популярна такая услуга: если родители боятся в дом звать Дедушку, то они могут с ребенком спрятать письмо во дворе у елочки. И как будто случайно организовать, как ребенок из окна увидит, что Дед Мороз его забирает. Дарить детям и взрослым позитивные впечатления – это первостепенное, что должен делать Дед Мороз. В первую очередь это новогодняя добрая сказка.Дедушка, а ты сам письма Деду Морозу пишешь.- И такое бывало. Но чаще всего я, пользуясь служебным положением, не письма пишу, а напрямую к нему обращаюсь, куда-то внутри себя. В отличие от тех, кто верит или не верит, я точно знаю, что он есть. И каждый год что-то у него прошу – доброе, важное для всех.Чем занимается Дед Мороз в августе?Никто не отменял отпуск – у любого человека он должен быть. А так Дед Мороз работает круглый год. У него есть усадьба в Великом Устюге, у него есть шубы разные – и зимние, и летние более легкие. Он продолжает общаться с детьми и дарить им хорошее настроение.«Не хочется быть тем самым Дедом Морозом, в которого ребенок перестал верить»С кем проще работать – с детьми или взрослыми?Проще со взрослыми. Они делают многое сами. Они понимают, что ты не тот единственный Дед Мороз, а один из заместителей по всему миру. Они делают скидку. Дети скидку не делают. С ними все по-честному. Ты боишься разочаровать ребенка. Не хочется быть тем самым Дед Морозом, на котором ребенок перестал в тебя верить.У меня был ребенок – который, когда я уходил, сказал: «Мама, Дед Мороз точно настоящий. Он не в ботинках, а в валенках». Представляете, как мало иногда надо?При этом с детьми гораздо интереснее. Мне нравится создавать атмосферу сказки. Это сказочный персонаж, а не мужичок с бородой. Интереснее видеть детские реакции, у них они неподдельные. Даже самых взрослых детей можно вывести на эмоции. Был ребенок который пытал меня: сбудется ли его желание. Я говорю: Да, если оно честное, искреннее и бескорыстное.Что вас расстраивает в гостях?Пьяные. Я могу понять, когда это на корпоративах… Но когда приходят мамы-папы в усадьбу с детьми с перегаром или на ногах еле стоят… Это ужасно. За вас всю сказку приготовили, вам только привести ребенка осталось! И еще злость. У нас две мамы с детьми начали ссориться в очереди в усадьбу и подрались. Я не понимаю этого. В таких ситуациях я не считаю приемлемым подобное поведение. У ребенка психологическая травма.Помните самую странную просьбу Деду Морозу?- Я не запоминаю ничего странного. Люди приходят к Деду Морозу – он за свои годы уже всякого повидал. Скорее, запоминаются милые истории. Одна из них произошла, когда я работал на площади Куйбышева. Как-то раз группа вышла и задержались отец с ребенком. Мы подошли со Снегурочкой, разговариваем. Малыш что-то лепечет. Я у папы справшиваю: мол, а сам-то ты что-то загадал. А он так серьезно кивает на сына и говорит: «Мое самое заветное желание уже сбылось». Меня так сильно это растрогало.А еще помню самое необычное стихотворение. Тоже было это в усадьбе Деда Мороза. Пришел к нам кто-то их первых лиц с ребенком. Все проходит чинно, поздравили гостей со Снегурочкой и я прошу прочитать мне стихотворение. Думаю, интересно, что такой-то ребенок прочтет. Он начинает - и я чувствую, как будто у меня нарушение слуха какое-то. Ничего не понимаю! А он на китайском читает! Я обычно детишек прерываю примерно после первого четверостишия, а тут даже не знаю как - вдруг посреди слова остановлю? Я же не понимаю ничего! В общем, дослушал до конца, подарок подарил и выдохнул. Но запомнил навсегда!Дедушка, 2021 год будет хорошим?- Обязательно будет! Главное – поставить себе цель и сказать: у меня все будет отлично! И не стоит только на Деда Мороза надеяться, превращайте свои дни в праздник. Ну а я постараюсь сделать все, что смогу!Если вы собираетесь встречать Новый год с семьей, подсмотрите здесь пять интересных сценариев для необычного праздника, за который вы точно не поругаетесь навсегда.