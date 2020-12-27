В свой профессиональный праздник самарские спасатели рассказали, почему удачное спасение людей из Сокских штолен можно считать чудом, как правильно поступить, если идете под землю, чего еще нужно бояться самарцам и где чаще всего жители региона попадают в беду зимой.Крепи кто-то поджег27 декабря в России отмечают день спасателя. В Самарской области поисково-спасательная служба работает с 1996 года, и с первых дней в регионе ее возглавляет Олег Моцарь. Именно эти люди выезжают на помощь людям в сложных ДТП, спасают оказавшихся в ледяном плену рыбаков и тех, кто любит прогуляться по льду, принимают участие в ликвидации сложных пожаров. В преддверии профессионального праздника спасатели рассказали об одном из самых громких ЧП последних дней. В начале декабря вызов поступил из сокских штолен, где очевидцы заметили задымление. Оказалось, что пожар возник внутри. Журнал на входе не давал никакой возможности понять, есть ли внутри люди. Но звонок специалисту-спелеологу развеял сомнения: оказывается, были туристы, которые собирались ночевать внутри. Примерно четыре человека.О том, как в итоге в лагере нашли не четверых, а девятерых туристов, как пришлось выводить их разными путями, уже рассказывал спасатель со стажем Александр Ушаков.- В этот раз мы только по чистой случайности знали, кого нужно спасать и где искать туристов. Если бы была четкая запись в журнале, все было бы проще, - делится своим мнением Александр Ушаков. - На входе в штольни есть журнал, но его не заполняют, а ведь это правило номер один.Сам Александр - спелеолог с 13-летним стажем. И главное, что он хочет объяснить людям - походы под землю это не игрушки.- Ходить туда, конечно, интересно. Там можно отрабатывать навыки топосъемки, организации ночевки под землей, отрабатывать средства связи, как организована беспроводная связь под землей. Я ходил туда, чтобы научиться применять навыки в больших пещерах. Это далеко не игрушки. Возможны обрушения, возможно заблудиться, смертельную опасность представляют задымления в штольне, - отмечает он.Руководитель ПСС по Самарской области Олег Моцарь подчеркивает: эта операция закончилась успешно. Хотя несколько лет назад при таком же буквально ЧП люди погибли. Спасатели рассказывают, что в этот раз в лагере нашли спящую группу. И далеко не все реагировали адекватно: многие продолжали считать, что им ничего не грозит, все идет как нужно.- Повезло всем. На смене были опытные спасатели, которые знали штольни, как свои пять пальцев, которые быстро разработали грамотный план. Сейчас ситуацию расследуют. Но, так как никто не пострадал, я не вижу к ней глобального интереса. А ведь ЧП жуткое: кто-то поджег деревянные подпорки внутри, он знал, что делает. Жечь огонь под землей никогда нельзя! Только благодаря профессионализму наших спасателей трагедии не случилось. Мы за свою работу редко \\"спасибо получаем, но адекватные люди понимают, какой беды избежали, - говорит Олег Моцарь.\\"Журнал придумали не для развлечения\\"Так что же делать, если вы отправляетесь в штольни или в другой опасный объект?Есть четкие правила для таких ситуаций. Если есть журнал - в нем нужно сделать запись. На поверхности найдите надежного человека и расскажите, куда вы идете и когда - в какое контрольное время - должны выйти на поверхность.- Также любая туристическая группа должна сообщить о своем маршруте в МЧС или непосредственно нам. Это поможет в случае ЧП среагировать максимально быстро и четко, - говорит Олег Моцарь.Внимательней на льдуТакже спасатели напомнили, что зимой опасными становятся для жителей города и области многие места. В регионе много рек и каждый раз, в холодное время года приходится спасать людей, которые оказались в ледяном плену или провалились под лед. Чаще всего это рыбаки или просто любители прогулок по неокрепшему льду.- Мы призываем не ходить на тонкий, непроверенный лед, обязательно четко и точно сообщать родственникам, где вы будете. В холодной воде человек живет не больше 20 минут. Спасателям - если случилось ЧП - нужно время, чтобы вас найти. А ведь лед застывает неравномерно, торосы мешают проехать спасательным судам. Поэтому мы очень просим: с умом выбирайте место для зимнего отдыха, - говорит Олег Моцарь.В ПСС напоминают: минимальная толщина льда, который выдержит человека, это семь сантиметров. Если же людей выходит на лед много, нужно рассредоточиться, иначе можно провалиться. И не стоит выезжать на лед на машине: это кончается, как правило, одинаково - трагедией.