Волонтерство объединяетСпециалист службы соцразвития Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО «Транснефть - Приволга» Ольга Потапова взяла трубку, едва успев переступить порог дома и переодеться из внучки Деда Мороза в обычную девушку.- Только вернулись, - сообщила Ольга. - В двух приютах для бездомных людей побывали. Отвезли конфеты, мандарины, печенья, персональный сладкий подарок каждому - поздравили с наступающим Новым годом. Мы считаем, что люди без определенного места жительства - самая социально незащищенная категория населения. Поэтому стараемся подарить им что-то доброе, позитивное, чудесное. И веру в то, что все будет хорошо. Пусть Снегурочка и Дед Мороз в масках и перчатках - праздник состоялся!Приютам для бездомных людей волонтеры Волгоградского РНУ уделяют много внимания. Не только с Новым годом поздравляют, но и всячески стараются поддержать вне праздников: например в разгар пандемии, когда масок не хватало, пошили и передали им эти предметы первой необходимости.Ольга Потапова трудится в организации системы «Транснефти» шестой год и считает себя потомственным нефтепроводчиком: здесь же работают ее отец, дядя и двоюродный брат. Уже несколько лет девушка активно занимается волонтерством. Вовлечение в движение произошло на работе - «Транснефть» объявила марафон «25 добрых дел», посвященный 25-летию компании. Этот марафон продолжается для Ольги по сей день. Более того, волонтерская деятельность активистов Волгоградского РНУ становится все более целенаправленной и регулярной. За три года молодежь предприятия наладила активно взаимодействие с детскими домами: для детей-сирот транспортировщики нефти организовывают квесты, спартакиады и другие мероприятия. Не остаются без внимания и многодетные семьи, которым нужна поддержка.- Когда началась самоизоляция, мы собрали на предприятии деньги на покупку продуктовых наборов для многодетных семей, - рассказала Ольга. - Наш коллектив вообще быстро откликается на призыв о помощи, особенно финансовой. Может быть, не каждый готов лично поехать на мероприятие, но материально поможет. А для живой поддержки у нас есть молодежь!Вместе можно сделать большеВ другом подразделении АО «Транснефть - Приволга», Бугурусланском РНУ, добровольческая работа тоже кипит.Здесь есть свой волонтерский лидер - делопроизводитель Ольга Сильванович. Девушка трудится в системе «Транснефть» шесть лет, но волонтерством занимается еще дольше - начала вести полезную общественную деятельность, будучи председателем городского комитета по делам молодежи. Увидела, как много может сделать и для людей, и для природы даже один человек. А когда поддерживает коллектив - еще больше. Ольга Сильванович три года ведет уроки живописи для детей воскресной школы, а ее сотрудники помогли закупить для этого все необходимое - краски, альбомы, кисточки. Много внимания Ольга уделяет экологическому воспитанию ребятишек, параллельно сама получая второе высшее экологическое образование. Волонтерские акции по очистке реки Большой Кинель уже стали традицией. Не так давно молодые специалисты Бугурусланского РНУ подключились к организации онлайн-мероприятия, в ходе которого дети работников предприятия и воскресной школы изготовили для врачей ковидного госпиталя открытки к Дню матери.- В декабре наши сотрудники активно участвовали в акции «Подарим детям Новый год» - собрали средства на новогодние подарки для детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, детей-инвалидов и детей из интернатов и приютов, - рассказала Ольга Сильванович. - Эти подарки получат воспитанники социальных центров Бугуруслана, Бавлинского и Кинель-Черкасского районов. А ребятам из «Аистенка» мы приготовили не только сладкие подарки, но и приглашение на спектакль «Летучий корабль» в Бугурусланском драмтеатре. Уверена, что празднование этого Нового года надолго останется в их памяти!От слова «добро»Добровольчество прочно вошло в жизнь сотрудников аппарата управления и Самарского РНУ. Молодежь предприятия неоднократно выезжала на субботники по уборке парков и берегов водоемов, высаживали деревья в Тольяттинском лесничестве и парках Самары. Природе нужна помощь, но уходящий год был нелегким прежде всего для людей, и тем ценнее поддержка волонтеров. Поэтому в зоне особого внимания коллектива - дети, пенсионеры, врачи. Работники Центральной базы производственного обслуживания поддержали новокуйбышевских ветеранов - волонтеры закупили и развезли продуктовые наборы, навестив своих заслуженных коллег на самоизоляции. Также поступили и самарские волонтеры предприятия.Более 300 работников АО «Транснефть - Приволга» приняли участие в акции по приобретению средств индивидуальной защиты для персонала двух самарских лечебных учреждений. Для врачей и медсестер на собранные деньги закупили респираторы высокой степени защиты, одноразовые перчатки, шапочки и бахилы. Защитные средства получил персонал самарской горбольницы №6 и станция скорой помощи. А детской клинической больнице имени Ивановой нефтепроводчики передали рециркуляторы, которые позволяют обеззараживать воздух в помещениях в присутствии людей. Позаботились волонтеры не только о сизах и оборудовании для медиков, но и о хорошем настроении: под занавес года врачи, работающие в красной зоне клиник СамГМУ, получили подарки.Разумеется, не остались без подарков и дети: для сотрудников аппарата управления исполнять под Новый год мечты сирот стало доброй традицией. Письма, которые 38 маленьких жителей Чапаевска адресовали Деду Морозу, попали в нужные руки, и 38 пожеланий были воплощены в жизнь. Подарки не только доставили радость ребятам, но и укрепили их веру в добро. А именно это слово и лежит в основе добровольчества.